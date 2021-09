Soldes Sephora : obtenez 50 % de réduction sur Murad, Anastasia Beverly Hills et plus

Cet ensemble est idéal pour les voyages, mais c’est aussi une excellente introduction à ces produits de soins de la peau Murad. Si vous recherchez une peau plus lumineuse et plus uniforme, vous devriez essayer ces produits. Il comprend un nettoyant, un sérum éclaircissant, un écran solaire et un correcteur sous les yeux. L’ensemble a une valeur de 90 $, mais vous pouvez l’obtenir pour seulement 25 $ aujourd’hui.

Un acheteur de Sephora a décrit l’ensemble comme son “nouveau favori de tous les temps”, écrivant: “Vous avez vraiment l’impression d’utiliser des produits haut de gamme et de qualité avec cet ensemble. Le prix est fou pour le rapport qualité-prix.” Une autre personne a déclaré : « Je viens de passer aux produits Murad il y a un mois et mon mari et moi avons remarqué une énorme différence dans ma peau ! Je souffre de rosacée et cela m’a toujours vraiment découragé! Maintenant, je me sens plus en confiance. .assez pour vous montrer tout mon visage sans fond de teint, correcteur de couleur ou apprêt. Sur la photo incluse, je ne porte que mes sourcils et mes yeux maquillés! C’est ma peau nue avec seulement ce kit Murad! Je l’utilise tous les jours et Je me suis assuré de faire le plein de cet ensemble ! Je suis tellement heureux d’avoir enfin trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi ! Je considère cela comme un miracle ! Et je suis sûr que cela ne peut que s’améliorer avec une utilisation continue. Tout le monde, si vous souffrez de rosacée alors vous voulez vraiment essayer ça ! Désolé, je n’ai pas pris de photo avant..mais la photo incluse en dit long ! J’ai l’air absolument radieuse et jeune..vous pouvez aussi ! Cet ensemble est une valeur merveilleuse !