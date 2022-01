Soldes Ulta Skincare : économisez 50 % sur Peter Thomas Roth, BareMinerals et plus

Améliorez la texture, l’éclat et l’apparence des ridules et des rides de votre peau lorsque vous utilisez ce sérum dans le cadre de votre routine de soins de la peau. Il renforce la barrière de votre peau de 45 % et l’aide à résister aux agressions environnementales et au stress. Comme tous les produits bareMinerals, celui-ci est sans cruauté et sans parabènes, phtalates, formaldéhyde, écrans solaires chimiques, triclosan, triclocarban, propylène glycol, huile minérale, goudron de houille et microbilles.

Un client s’est exclamé : « C’est mon Saint Graal !! J’ai utilisé des minéraux nus pendant de nombreuses années et j’ai utilisé ce produit pour la première fois il y a environ 2 ans ! lutter avec beaucoup d’acné alors. En raison du prix, j’ai dû arrêter de l’acheter pendant un certain temps, mais au cours des 5 derniers mois, ma peau a eu la pire acné de tous les temps et finalement j’ai cédé et j’ai acheté une autre bouteille. Je suis tellement content de l’avoir fait parce que au cours de la première semaine, ma peau s’était complètement éclaircie et avait l’air si fraîche et saine !! C’est cher (et j’aimerais que ce soit moins cher) mais ça vaut vraiment le coup ! «

Cela dit, c’est définitivement le moment de l’essayer puisqu’il est à 50% de réduction. D’autres acheteurs ont fait l’éloge de ce sérum pour aider avec les cicatrices d’acné et apaiser la rosacée.