SOLDEX signe un partenariat à long terme avec Speqto Technologies

Soldex est ravi d’annoncer qu’il s’est officiellement associé à Speqto Technologies pour accélérer le développement de sa solution d’échange décentralisé (DEX) et pour créer et programmer les robots alimentés par l’IA, qui font partie des services offerts par Soldex au public.

Speqto Technologies a été sélectionné comme fournisseur en raison de sa vaste expertise dans la création d’échanges décentralisés (DEX) et de robots de trading AI.

Soldex a confirmé que le partenariat a déjà été finalisé et que les deux sociétés sont bien avancées dans le processus de développement des fonctionnalités suivantes :

Token Smart Contract Wallet API et intégrations Développement DEX Staking Smart Contracts et intégrations Applications Web Implémentation d’IA Bots

À propos de Speqto Technologies

Speqto Technologies Pvt Ltd. est un fournisseur de services de classe mondiale dans le domaine de la technologie et des innovations logicielles. Avec plus de 6 ans d’expertise dans la création de plates-formes de domaine Web, Mobile, CMS, CRM, ERP, Blockchain, AI & ML, IVR, VAS et Fintech, exploitées en toute sécurité et de classe Word.

À propos de Soldex

Soldex est un échange natif, évolutif et décentralisé, régi par la communauté et basé sur Solana. Cependant, Soldex est un échange décentralisé de base (DEX) unique en son genre, qui n’est pas dépositaire, ce qui signifie que, contrairement aux échanges centralisés, Soldex.ai n’a pas besoin de posséder vos jetons pour que vous puissiez échanger. eux. Au lieu de cela, Soldex.ai permet aux utilisateurs de négocier de manière sécurisée et sûre, en utilisant des connexions peer-to-peer avec des liquidités fournies par d’autres utilisateurs. Il s’agit d’un échange crypto de troisième génération qui cherche à résoudre les problèmes rencontrés par les échanges centralisés de correspondance des commandes et la garde sans confiance au sein des échanges décentralisés actuels en utilisant des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et de réseau neuronal.

Caractéristiques de Soldex

Soldex.ai est l’un des premiers échanges décentralisés de base (DEX) construits sur Solana et permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions peer-to-peer de manière sûre et fiable, avec des liquidités fournies par les utilisateurs. Cet échange de crypto-monnaie de troisième génération utilisera des algorithmes avancés d’apprentissage automatique et de réseau neuronal pour résoudre les problèmes actuels rencontrés par les échanges décentralisés en termes d’appariement, de centralisation et de garde sans confiance.

Sans autorisation : Commerce perpétuel sur n’importe quel appariement. Notre gouvernance garantira que les meilleures paires de trading sont disponibles et que seuls les oracles les plus sûrs sont utilisés.

Liquidité efficacement incitée : Le trading de pool de liquidité repose sur le fait d’avoir suffisamment d’actifs dans chaque pool pour faciliter les transactions instantanées. Soldex répond à cette exigence en incitant les utilisateurs à déposer des actifs et à fournir des liquidités.

Gouvernance communautaire : Les détenteurs de jetons peuvent établir un consensus en votant sur des propositions de gouvernance ou en introduisant de nouvelles propositions pour un vote.

Couche de fondation de l’écosystème : Attirez des actifs et créez des incitations qui peuvent renforcer un écosystème de produits financiers.

Règlement en temps réel et swaps Light-Speed : Expérience de trading plus rapide et plus efficace.

