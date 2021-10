Soldier Field, les séries éliminatoires des White Sox et Bears-Lions avec Lomas Brown

Bienvenue à The Full Go! Alors que les Bears cherchent un nouveau chez-soi, Jason explique pourquoi Lake Shore Drive et McFetridge occuperont toujours une place dans son cœur en tant que fan des Bears (0:10). James Fegan de . raconte l’histoire des White Sox 2021 et donne un aperçu des séries éliminatoires (16h30). Jason prend vos appels téléphoniques pour discuter de la fenêtre de titre des Bulls et des diffuseurs emblématiques de Chicago (45h00). Lomas Brown du Lions Radio Network donne un aperçu du match de dimanche avec Detroit (56:00), et Tanney intervient pour discuter du dernier départ de Carlos Rodón de la saison régulière (1:21:00).

Hôte : Jason Goff

Invités : Lomas Brown et James Fegan

Producteurs : Steve Ceruti et Chris Tannehill

S’abonner: Spotify