Sole Giménez cherche à reprendre la place des compositrices – El Sol de México

La chanteuse Sole Giménez a consacré sa carrière à donner de la visibilité aux femmes, depuis qu’elle est devenue célèbre en 1983 au sein du groupe Presuntos Implicados s’est attachée à démontrer que les voix féminines sont une pièce fondamentale de la machinerie de la musique, et elles apportent une la magie.

Pour cette raison, dans son dernier album, Mujeres de la Música: Volume 2, il célèbre le travail d’auteurs-compositeurs-interprètes de différents pays; parmi lesquels Consuelo Velázquez, María Teresa Vera et Adriana Calcanhotto; dont le travail, selon lui, n’a pas été suffisamment apprécié.

«Ceux qui nous ont précédés n’ont pas eu la même reconnaissance que les compositeurs masculins. María Grever, par exemple, est l’auteur de quelque 800 chansons, et nous parlons de chansons et de boléros très connus et très importants, qui seraient un peu comme d’autres de ses contemporains, des hommes que nous connaissons plus. Ses thèmes se perdent avec le temps et à l’époque on ne leur accordait pas autant d’importance », a-t-il déclaré à El Sol de México.

Grever (de son vrai nom María Joaquina de la Portilla Torres) est l’un des compositeurs mexicains les plus remarquables, auteur de tubes tels que Júrame, Presentimiento, When I return to your side, Muñequita linda et Tipi tipi tin. Son travail a été interprété par des artistes tels que Tania Libertad, Eugenia León, Guadalupe Pineda, Frank Sinatra et Tony Bennet.

Sole pense que des personnalités comme elle ou Consuelo Velázquez ont ouvert la voie aux artistes d’aujourd’hui pour réussir dans l’industrie, c’est pourquoi elle a pris la tâche de les honorer très au sérieux.

«Ils font partie de ces références que les femmes doivent souvent trouver. Bien qu’ils aient été là, ils n’ont pas été poussés, ils n’ont pas été rendus visibles. Ce sont deux grandes références de femmes et de créateurs latins qui se sont battus pour la musique, ont donné leur vie pour elle, et j’ai une grande admiration pour elles », a-t-elle déclaré.

Cependant, le chanteur estime que le travail ne doit pas s’arrêter là, car s’il y a plus de présence féminine devant le micro, dans les coulisses c’est toujours un monde d’hommes, et c’est précisément là où les efforts futurs devraient se concentrer une plus grande inclusion. .

«Il reste encore un long chemin à parcourir. Je ne sais pas si on ne leur donne pas l’opportunité ou quoi, mais bien sûr, ils ne sont pas au même niveau que les hommes », souligne-t-il. «Il n’y a pas de sociétés de production, il n’y a pas de femmes ingénieurs, il n’y a pas de programmeurs, elles sont à peine présentes dans les grandes entreprises. Vous ne voyez aucune femme en position de pouvoir dans le monde de la musique, elles brillent par leur absence. Il y a donc beaucoup à faire au sein de l’industrie culturelle ».

CÉLÉBRER LA CULTURE LATINE

Depuis sa création, le public mexicain l’a accueillie à bras ouverts, ce qui a représenté un honneur pour elle car elle se sent partie de la communauté latino-américaine. À son avis, il faut se concentrer davantage sur ce qui nous unit, et mettre de côté les différences qui nous séparent depuis des années.

«Dans mon travail personnel, la culture latine est très importante, mais je ne la vis pas comme étrangère, mais quelque chose avec lequel j’ai grandi, qui me nourrit et que d’une certaine manière j’ai essayé d’honorer. Je sens le latin, je fais de la culture et je chante, et il me semble que c’est mon habitat naturel », a-t-elle conclu.