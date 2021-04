Sole Retriever lance une application pour l’inscription à la tombola Fast Sneaker – WWD

Le site Web Sneaker Sole Retriever a lancé une application qui apporte des aspects de son site Web au mobile pour une expérience améliorée.

Fondé en 2018 et incorporé et relancé à la fin de 2019, Sole Retriever informe les lecteurs des dernières versions de baskets et des tirages au sort ainsi que du contenu original centré sur la collecte de baskets.

L’application, qui coûte 4,99 $ par mois, est en développement depuis novembre et permet aux utilisateurs de rechercher et de s’inscrire à des tombolas de baskets en moins d’étapes. Les nouveaux utilisateurs peuvent ajouter leurs informations à leur profil et remplir automatiquement les tirages au sort sans avoir à ressaisir les mêmes détails à chaque fois.

Ils peuvent également filtrer les tirages en fonction de la région, si le tirage au sort est en ligne, en magasin, sur les réseaux sociaux ou via une application, si le détaillant expédiera la sneaker et si un tirage au sort est fermé, le tout pour une meilleure chance de gagner. Les utilisateurs peuvent également voir combien une sneaker se négocie sur StockX lors de la visualisation de modèles particuliers. En outre, l’application garde une trace des tirages au sort que les utilisateurs ont déjà saisis et archive les lancements précédents.

La société a déclaré que son application comptait environ 25000 personnes sur la liste d’attente qui peuvent partager le lien pour augmenter leur position sur la liste pour une entrée plus rapide.

Sole Retriever a un lectorat mensuel d’environ 200 000 personnes.