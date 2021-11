Bakari est rejoint par Soledad O’Brien pour parler de la transition d’être journaliste à posséder sa propre société de production (2:24), les problèmes avec les médias politiques et la couverture de Kamala Harris (14:08), et ce que O’Brien travaille actuellement sur son émission, Matter of Fact, et un documentaire sur Rosa Parks (21:20).

Hôte : Bakari Sellers

Invité : Soledad O’Brien

Producteur exécutif : Jarrod Loadholt

Producteur : Kaya McMullen

