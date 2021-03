De bonnes vibrations tout autour. Charlie Sheen n’a que des choses positives à dire sur Soleil Moon Frye après avoir détaillé leur relation sexuelle passée dans son documentaire Hulu.

«C’est un bon œuf», a déclaré Sheen, 55 ans, en exclusivité Nous hebdomadaire le lundi 15 mars, via son publiciste de longue date, Jeff Ballard, qui représentait également Frye auparavant. «Je souhaite bonne chance à Soleil dans cette résurgence de la sienne.»

Alors que Sheen a dit Nous lundi qu’il souhaite bonne chance à l’actrice, il a admis qu’il n’avait pas encore regardé son documentaire, Enfant 90. «C’est sur ma liste à regarder et très près du sommet», a-t-il déclaré.

Le Punky Brewster star, 44 ans, révélée pendant Enfant 90 que sa «première expérience sexuelle consensuelle» était avec le Spin City alun, lecture d’une entrée de journal datée du 18 décembre 1994.

«Ce fut le jour le plus étrange et le plus incroyable de tous les temps», se souvient-elle dans l’entrée, appelant Sheen son «M. Big », en référence à l’intérêt amoureux de Carrie Bradshaw sur Sexe et ville. «C’est quelqu’un pour qui j’ai le béguin depuis des années. C’est une personne qui m’intrigue et m’excite.

Frye avait 18 ans lorsqu’elle a couché avec Sheen, qui avait 29 ans à l’époque. Elle a poursuivi en décrivant le Deux hommes et demi alun comme «si gentil et aimant», notant qu’ils ont maintenu une amitié au fil des ans.

Le Famille fière alun a réfléchi sur son amitié avec Sheen en racontant USA aujourd’hui, «Il a été vraiment gentil avec moi, et je ne peux parler que de mon expérience et de mon histoire avec lui.»

Elle a expliqué qu’en regardant en arrière à travers ses journaux liés à la Gestion de la colère acteur, «C’était très gentil et il avait été vraiment gentil avec moi et m’avait très bien traité. Et pendant toutes ces années après, dans certains des moments les plus cruciaux de ma vie, je me suis enregistré et [lent] son soutien.

L’ancien Sabrina la sorcière adolescente l’actrice s’est également adressée Corey Feldmanles allégations de 2020 contre Sheen dans le documentaire. Feldman, 49 ans, a affirmé que le Section La star a agressé sexuellement son défunt ami Corey Haim, mais Sheen a nié les allégations à plusieurs reprises au fil des ans.

« Je ne connais pas les expériences de quelqu’un d’autre », a déclaré Frye dans le document Hulu, révélant plus tard qu’elle avait été agressée par un homme à l’âge de 17 ans. « Je ne pense pas que les gens soient des démons ou des anges. »

Frye a discuté de son propre traumatisme en partageant une entrée de journal qu’elle a écrite à l’adolescence, qui disait: «Il a demandé si je dirais qu’il m’avait violée, mais je ne le ferais pas. J’étais aussi à blâmer pour mon audace.

Le documentaire comprend également de nombreux amis célèbres de Frye depuis l’enfance jusqu’à maintenant, y compris Mark-Paul Gosselaar et Brian Austin Green.

