Soleil Moon Frye réagit à l’annulation du redémarrage de “Punky Brewster”

Peacock a récemment annoncé que Punky Brewster ne reviendrait pas pour une deuxième saison. Le spectacle était une continuation de la série originale de 1984 avec Soleil Moon Frye en tant que titulaire Punky Brewster. À la lumière de l’annonce de l’annulation, Frye s’est rendue sur Instagram pour partager ses réflexions sur la fin de l’émission.

Frye a publié de nombreuses photos des coulisses du tournage de Punky Brewster, qui mettait également en vedette Freddie Prinze Jr., Cherie Johnson, Quinn Copeland et Noah Cottrell. Elle a également inclus une longue légende sur l’annulation. Dans sa légende, elle a partagé sa gratitude à tous les fans qui ont soutenu la série. De plus, elle a partagé le message qu’elle a envoyé à sa famille Punky Brewster lorsqu’elle a appris la nouvelle pour la première fois.

“Je veux commencer par dire que j’aime chacun d’entre vous du plus profond de mon cœur”, a écrit Frye à sa “famille Punky”. “Je suis incroyablement reconnaissant pour tous les beaux cadeaux magnifiques que vous m’avez donnés et la façon dont vous avez touché mon cœur et tant d’autres. La meilleure façon dont je peux mettre cette expérience est que c’est comme un éclair dans une bouteille, une comète de joie, de cœur et d’amour que je garderai le plus près de mon cœur pour toujours et toujours.” Frye a poursuivi en écrivant que représenter à nouveau le personnage de Punky des décennies plus tard l’avait aidée à retrouver sa “force intérieure”.

“Cela a toujours été plus qu’un spectacle, c’est le rassemblement d’esprits collectifs pour aider à rendre le monde meilleur et créer un changement en partageant nos histoires”, a-t-elle poursuivi. “S’il vous plaît, continuez à partager vos histoires, croyez en vos histoires et suivez votre passion. Nous sommes chacun des manifestes.” Elle a terminé sa légende en ajoutant les noms des comptes Instagram de ses anciennes co-stars et a écrit que leurs “chemins continueront à se rejoindre”.

Le 19 août, il a été signalé que Punky Brewster avait été annulé après seulement une saison sur le service de streaming de NBCUniversal, Peacock. Dans leur déclaration concernant l’actualité, Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé pour NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré qu’elle était reconnaissante de ce que l’émission “bien-aimée” a pu accomplir au cours de leur seule saison. Katz a déclaré: “C’était une lumière vive pour tant de téléspectateurs et nous sommes éternellement reconnaissants à Universal Studio Group, aux producteurs, aux acteurs et à l’équipe, et en particulier à Soleil Moon Frye pour avoir ravivé le Punky Power en chacun.”