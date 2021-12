Soleil projette un nuage de «débris tourbillonnants» dans l’espace alors que l’hémisphère sud de l’étoile «explose» | Sciences | Nouvelles

Les prévisionnistes de la météo spatiale ont mis en garde contre une grande éruption dans l’hémisphère sud du Soleil ce week-end. Les satellites d’observation solaire ont enregistré un grand filament magnétique jaillissant de l’étoile, envoyant un nuage de débris dans l’espace. Les filaments, également connus sous le nom de protubérances solaires, sont de grandes concentrations de plasma – une soupe de particules chargées à écoulement libre – qui sont généralement plus froides et plus denses que l’atmosphère solaire environnante.

Ces filaments peuvent parfois éclater lorsqu’ils deviennent instables, projetant un flux de matériau semblable à un serpent dans l’espace.

L’agence spatiale américaine NASA a expliqué : « Les protubérances sont ancrées à la surface du Soleil dans la photosphère et s’étendent vers l’extérieur dans l’atmosphère extérieure chaude du Soleil, appelée couronne.

« Une proéminence se forme sur des échelles de temps d’environ un jour, et des protubérances stables peuvent persister dans la couronne pendant plusieurs mois, parcourant des centaines de milliers de kilomètres dans l’espace.

« Les scientifiques cherchent encore comment et pourquoi les proéminences se forment. »

Un de ces filaments est sorti du Soleil dimanche, selon le site SpaceWeather.com.

Étant donné que les filaments en éruption sont associés à la libération de matière chargée et à ce que l’on appelle l’éjection de masse coronale (CME), ils peuvent parfois entraîner des troubles géomagnétiques (tempêtes solaires) dans la magnétosphère terrestre.

Un filament solaire en éruption plus tôt ce mois-ci était lié à un CME en fuite, qui, selon les prévisionnistes de la météo spatiale, était sur le point de frapper la planète.

Selon leur gravité, les tempêtes solaires peuvent perturber les opérations des satellites, bloquer les communications ou même déclencher des pannes d’électricité généralisées.

En 2013, les satellites de la NASA ont enregistré un filament en éruption mesurant une longueur impressionnante de 200 000 milles.

À titre de comparaison, la circonférence de la Terre est estimée à un peu moins de 25 000 milles.

Lorsque le filament a éclaté, il a créé un spectaculaire « canyon de feu » dans la couronne solaire.

La NASA a déclaré : « En réalité, le soleil n’est pas fait de feu, mais de quelque chose appelé plasma : des particules si chaudes que leurs électrons ont bouilli, créant un gaz chargé qui est entrelacé de champs magnétiques. »