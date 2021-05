Soler dit au revoir au Giro

20/05/2021 à 19:31 CEST

Personne dans le plateau de Movistar ne voulait parler à haute voix Marc Soler. Les services de presse de l’équipe Telefónica ont raconté les victoires remportées par l’équipe (par exemple, ce jeudi, dans la Vuelta a Andalucía, avec Superman López) ou les bonnes positions obtenues par la grande star de sa structure féminine, Annemiek van Vleuten, dans différentes carrières. Mais pas une seule nouvelle du coureur catalan. Il semblait presque qu’il ne courait pas en Italie, qu’il n’était pas dans un Tour où il est passé à la 11e place du général. Cependant, c’était & mldr; et c’était prévu. Jusqu’à ce qu’il tombe.

Ce n’était pas de l’apathie, ni du mépris pour faire d’habitude. Loin de la réalité. Il était prêt pour sa première intervention publique qui aura lieu mardi prochain, le deuxième et dernier jour de repos de la manche italienne, après avoir surmonté demain le Zoncolan et lundi le Dolomites. Ensuite, on verrait quelle était sa position, ce qu’il pouvait vraiment faire dans les derniers obstacles alpins du Tour et jusqu’où cela pourrait-il aller.

Ils ne voulaient pas lui donner de pression, ce qui lui a suffi pour prendre les galons de Movistar dans le Giro, demandez à sept coéquipiers de travailler pour lui et essayez, comme il l’a fait mercredi au “ sterrato ” toscan, d’être parmi les meilleurs de la course, aussi près que possible de Egan bernal et compagnie.

Mais le cyclisme est une arme chargée d’injustices. Il n’y a pas de tapis si quelqu’un va au sol. Il n’y a pas non plus de possibilité de demander un temps mort pour analyser une situation de course et ni de demander de changement, de monter dans la voiture et de vérifier l’état des blessures à l’hôtel pour essayer de commencer le lendemain. Si vous tombez et que vous vous blessez, il n’y a pas d’autre choix que de rentrer chez vous, pensez à une récupération rapide et qui sait s’il faut considérer le Tour comme le prochain objectif à atteindre.

Soler s’est écrasé alors que seuls quatre kilomètres d’une étape atteignant 212 avaient été parcourus. Il a heurté l’asphalte alors que la course était encore en phase d’échauffement. Et, bien qu’il ait essayé, bien que son compagnon de Minorque Albert Torres l’a aidé en le soutenant avec son vélo et son soutien moral, il n’a finalement eu d’autre choix que de dire au revoir à la Tour avec son épaule gauche et ses côtes blessées.

Adieu le défi d’affronter l’épreuve italienne à la tête de la Movistar, pour voir s’il est vraiment prêt à se battre pour le classement général, pour une place d’honneur, dans une course de trois semaines. Et adieu aussi à tant de semaines de préparation dans les montagnes de Andorre.

Et sans faire d’habitude, toujours avec l’image douloureuse de Mikel Landa, Le cyclisme espagnol est à court de symboles pour le général de cette Tour. Landa J’aspirais à me battre pour le triomphe qui pour l’instant lie Bernal Oui faire d’habitude pour avoir une place décente parmi les meilleurs de la course.

Un jour destiné à une évasion consensuelle (triomphe de l’italien Andrea Vendrame) et de reprendre des forces après le combat pour la terre blanche du Toscane, faire d’habitude laissé le Movistar sans chef, dans un Tour où une victoire d’étape espagnole est compliquée car Pello Bilbao (meurtri dans la même chute de faire d’habitude) est loin d’être sa meilleure forme et parce que le reste de la course en Italie est livré à leurs dirigeants. Qu’est-ce que tu vas faire.