Solheim et Ryder, golf de septembre

En septembre, nous vivons deux des événements les plus importants du golf mondial. D’une part le Coupe Solheim vient de célébrer dans le Inverness Club de Tolède (Ohio), et de l’autre le Ryder cup qui est contesté dans Détroit de Whistlings (Wisconsin). Il s’agit de deux compétitions, la première pour les femmes et la seconde pour les hommes, qui s’affrontent tous les deux ans. États Unis et L’Europe .

C’est la deuxième fois dans l’histoire que ces deux nominations coïncident la même année après l’édition 2002, lorsque le 11S contraint de retarder d’un an le Ryder de 2001. Cette fois la pandémie Covid-19 Il a déplacé le Ryder de 2020 à cette année et coïncide à nouveau avec le Solheim qui, depuis 2003, a été joué les années impaires.

Ainsi, les deux plus grands salons par équipes du golf mondial, avec une importante participation espagnole, se sont réunis en septembre et cela représente une nouvelle source d’information sur le golf. La communication sur le golf s’est développée en Espagne au rythme de l’évolution de ce sport dans notre pays. Si en 1990 il y avait 45 000 joueurs, il y en a aujourd’hui plus de 270 000, selon les données de licence reflétées par le Fédération royale espagnole de golf.

Les succès de Severiano Ballesteros, José Maria Olazabal, Sergio Garcia, et plus récemment ceux de Jon Rahm, actuel numéro un mondial, ont beaucoup aidé à la diffusion de ce sport, ainsi que les victoires de grands golfeurs tels que Miguel Angel Jiménez, Carlota Ciganda ou Azahara Munoz. Aussi, le fait que le golf soit redevenu un sport olympique en 2016 et 2020 plus de 100 ans plus tard motive une plus grande attention de la presse.

Il est évident que la présence de joueurs comme Jon Rahm stimule la publication de ses réalisations et le suivi des compétitions auxquelles il participe. Selon une étude publiée cette année dans le Indice de communication magazine, dans le Open d’Espagne En 2018, où Jon Rahm a remporté sa première victoire dans cette compétition, la presse espagnole a publié 240% de pages de plus que dans l’édition précédente, celle de 2016.

Avec ce stimulus de la présence de grands joueurs espagnols dans le monde, le tourisme et les énormes relations entre le golf et cette industrie rendent la communication du golf de plus en plus intense. Une étude de IE Université a affirmé en 2020 que Espagne reçoit 1,2 million de touristes golfeurs par an (indépendamment des restrictions dues au Covid-19), et l’impact direct généré par cette industrie est de 5 418 millions d’euros.

Ces données et la bonne récolte des golfeurs dans notre pays devraient susciter une plus grande attention aux événements liés au golf, surtout alors que le compte à rebours jusqu’à Solheim 2023, qui se tiendra en Espagne en 2023, a déjà commencé. Finca Cortesín, Malaga, et dont l’impact économique estimé est supérieur à 200 millions d’euros.

La célébration du Solheim et du Ryder en septembre contribue à elle seule à favoriser la suite de ces tournois passionnants, mais elle peut aussi servir d’incitation à la presse espagnole pour renforcer la communication du golf en tant que secteur sportif, économique et social. d’une importance particulière, ce que de nombreux médias ont déjà découvert et consacrent de plus en plus d’efforts.

C’est ce que le Chaire de Communication et Golf à l’Université Complutense de Madrid et la Fédération royale espagnole de golf, créée en 2020 précisément à cet effet pour analyser et stimuler la communication sur le golf, et qui, au cours de cette première année, a pu accélérer ce processus avec de nombreuses activités multidisciplinaires qui amènent également ce sport à l’Académie.

*** Fernando Peinado et Miguel Il est co-directeur de la Chaire UCM-RFEG « Communication et Golf ».

Suivez les sujets qui vous intéressent