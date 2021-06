Solid & Striped lance une capsule de prêt-à-porter pour les complexes hôteliers – WWD

“Ce fut une année folle pour nous”, a déclaré la directrice générale de Solid & Striped, Sarah Landman, au téléphone.

En effet, c’est le cas. Malgré la pandémie, la marque a pu se développer stratégiquement au cours de la dernière année grâce à des collaborations (allant d’une capsule de maillots de bain avec Emily Oberg’s Sporty & Rich à des chaussures avec Freedom Moses et des accessoires avec Lele Sadoughi), une ouverture de boutique éphémère, une distribution en gros l’expansion et le lancement de la catégorie des vêtements de sport Solid & Striped Sport. Aujourd’hui, la marque franchit une nouvelle étape avec l’introduction du prêt-à-porter pour la station 2022.

«Je me sens très chanceux que nous ayons pu connaître une croissance malgré la pandémie. Nous avons été vraiment stratégiques dans nos initiatives de croissance tout au long de la pandémie. Lorsque nous avons publié certaines initiatives, nous essayons de rester aussi flexibles que possible et je pense que comme beaucoup de nos pairs au début – le premier mois de la pandémie, nous croisions en quelque sorte les doigts et espérions le meilleur. Mais nous avons été honnêtement très chanceux car notre entreprise est connue pour la baignade et nous approchions de l’été. Nous ne sommes pas une marque d’occasion, nous étions dans une catégorie que les gens recherchaient encore et notre gamme de prix est accessible. Nous avons eu une campagne l’été dernier qui était « l’été dans la cour », et je pense que cela a vraiment trouvé un écho auprès de nos clients », a expliqué Landman.

Lorsque COVID-19 a frappé, la marque a ajusté les dates de lancement, mais a continué à aller de l’avant avec chaque collaboration qu’elle avait planifiée. Bien que quelques partenaires grossistes aient dû annuler des commandes au début de l’année dernière, ils ont tout de même pu développer la distribution ; la marque est désormais présente dans près de 400 points de distribution. De plus, l’ouverture de son magasin éphémère à Palm Beach, en Floride, était le résultat direct de l’évolution du mode de vie de ses clients new-yorkais.

“Lorsque nous avons réalisé que nos clients déménageaient – notre plus grand marché, historiquement et est toujours, New York – il y avait tellement de New-Yorkais qui déménageaient dans le sud de la Floride, nous avons pensé qu’il était toujours important de rester en face du client”, a déclaré Landman, ajoutant que la marque prévoit quelques pop-ups de vente au détail à plus petite échelle dans les Hamptons cet été.

En tant que petite entreprise – une équipe de 18 personnes – Landman a cité la flexibilité comme l’une des qualités les plus importantes et les plus importantes que la marque a appris à mettre au premier plan, afin d’aller de l’avant au cours de la dernière année.

«C’est un trait que j’ai dû utiliser avant la pandémie, mais tout au long du processus, je me suis assuré que l’équipe suivait également le courant et restait flexible. Les livraisons n’étaient jamais certaines, vous deviez donc être présent pendant toute la pandémie », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Cela et pouvoir pivoter rapidement. Par exemple, rtw. C’était toujours une catégorie que nous avions prévu de lancer, mais nous avons fini par lancer actif un peu plus tôt. Nous avons échangé les deux. Être capable de pivoter et de réagir rapidement.

Bien que la capsule rtw ait été initialement prévue pour le printemps 2021, la marque savait qu’en termes de timing, faire avancer le sport en premier était la décision logique, ils ont donc conservé la capsule pour le resort 2022.

« Ce que nous cherchions à faire était de créer une capsule que vous pourriez superposer à une partie de la plage, une partie de la baignade, mais pas seulement à porter en vacances. L’utilisation finale est la ville – aller au travail, aller dîner – ou en vacances – ce que vous portez sur la plage », a-t-elle expliqué. «Nous avons toujours eu une catégorie de vêtements de plage qui sont des couvertures, et ce genre de chose. Il y a eu une demande de plus en plus forte d’année en année – je pense en partie à cause de la pandémie – mais nous avons également vu que notre client a l’appétit pour plus de catégories. Surtout les vêtements de plage que vous pouvez porter au dîner ou en dehors de la plage. C’était l’importance de lancer la catégorie.

La collection capsule elle-même est composée d’un groupe étroitement édité de 30 styles rtw dont le prix se situe entre 98 $ et 298 $, avec une moyenne de 185 $. Historiquement, dans la catégorie des vêtements de plage de la marque, les tricots ont bien performé, donc le complexe comprend un programme plus évolué, comme des robes compactes aux couleurs contrastées et des ensembles de jupes courtes. Le maillot Anne-Marie signature de la marque, avec lequel elle a été lancée, s’est transformé en une robe en crêpe.

Autres signatures Solid & Striped — rayures ; blocage de couleur; des silhouettes faciles et aérées avec un attrait intemporel – peuvent être vues partout. Par exemple, de nouvelles chemises en popeline (petite blouse à volants avec détails de panneaux), des pantalons à enfiler et des robes en crêpe à dos satiné. Tout a un attrait facile à enfiler (influencé par la robe confortable de la pandémie) tout en se sentant toujours mis en place. Côté production et fabrication, la ligne est produite dans les mêmes usines que les autres collections de la marque, au Maroc, en Chine et en Inde selon les articles.

Comme pour tout ce que fait la marque, le plan de rtw est stratégique. « Parce que nous sommes historiquement une entreprise de natation, tous nos partenaires de vente au détail n’auraient pas de sens d’acheter l’assortiment rtw, il est donc certainement plus ciblé. Nous voulons nous assurer que ce sont les bons partenaires qui peuvent soutenir la catégorie », a déclaré Landman. Elle a ajouté que la marque travaille sur son assortiment printemps/été, avec l’intention de lancer de nouvelles capsules quatre fois par an.

“J’espère que c’est un élément permanent, je m’attends à ce qu’il le soit. Nous concevons le printemps et l’été tout en planifiant quatre collections par an. Je pense que nous allons continuer à apprendre de ce qui fonctionne maintenant et de ce qui a fonctionné dans le passé. Nous savons que Solid & Striped a cette sensibilité intemporelle qui se poursuivra certainement dans rtw et dans toutes les catégories que nous faisons.