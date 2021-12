SolidProof présente les services KYC et d’audit pour les projets DeFi

Handewitt, Allemagne, 10 décembre 2021, Chainwire

SolidProof, une société d’audit de blockchain basée en Allemagne, a finalisé le développement de son outil d’audit automatique et prévoit de lancer la solution prochainement. Baptisé SolidProof Automated Auto Tool (SAAT), le produit est conçu pour rationaliser et accélérer l’ensemble du processus d’audit des contrats intelligents.

L’adoption par les détaillants et les institutionnels de la finance décentralisée (DeFi) se développe à un rythme étonnant. Cependant, des piratages, des escroqueries et d’autres failles de sécurité généralisées ciblant les protocoles DeFi menacent de faire dérailler le succès du secteur naissant. SAAT vise à aider les projets blockchain à améliorer la sécurité et la qualité de leur code en luttant contre l’incompétence des développeurs.

Les services de la plate-forme réduiront à terme les vulnérabilités importantes inhérentes aux jetons cryptographiques et à la technologie blockchain. De plus, l’outil automatique sera le point central de tous les services liés à l’audit offerts par SolidProof, aidant l’entreprise à produire une analyse automatisée fiable et pratique des codes DeFi.

Comment fonctionne la solution d’audit automatisé

SAAT utilise des paramètres préinstallés pour détecter les bogues, les erreurs et les inefficacités intégrés dans le contrat intelligent de tout projet DeFi. En automatisant l’ensemble du processus de révision du code, l’équipe expérimentée de SolidProof peut fournir des rapports d’audit opportuns, précis et transparents, sans erreur humaine.

L’automatisation des audits permet également à SolidProof d’analyser des contrats intelligents très complexes qu’il serait presque impossible de réviser manuellement, renforçant ainsi la sécurité des projets Defi.

À la fin du processus d’examen autonome, les auditeurs SolidProof présentent à l’équipe de développement un rapport d’audit qui classe les vulnérabilités existantes en fonction de leur gravité (Critique, Moyenne et Faible).

Les auditeurs proposent ensuite des recommandations pour remédier à tous les problèmes ou inefficacités du système. Ils travaillent ensuite main dans la main avec les bailleurs de fonds du projet pour corriger les bogues identifiés avant de produire un rapport d’audit final et un certificat prouvant que le projet est sans danger pour une utilisation grand public.

L’outil automatique SolidProof imminent promet d’être un service essentiel pour les projets de blockchain cherchant à découvrir des vulnérabilités difficiles à trouver et à apporter une certitude à leur contrat intelligent. Le produit contribuera à promouvoir la sécurité des projets DeFi et à établir la confiance entre leurs clients.

L’équipe SolidProof a récemment intégré un espace réservé pour l’outil automatique. L’espace réservé permet aux Launchpads tels qu’Unicrypt d’intégrer le SAAT facile à utiliser sur leur site Web, le rendant instantanément accessible aux clients. Cette décision permet aux projets DeFi hébergeant leur prévente sur la plate-forme de remplir plus facilement leurs obligations d’audit en quelques clics avant de répertorier leur jeton.

SolidProof apporte la confiance Made in Germany

SolidProof s’efforce de devenir l’un des principaux fournisseurs de solutions d’audit DeFi en combinant des tests automatiques de classe mondiale avec des revues de code manuelles d’une équipe d’experts passionnés de la sécurité blockchain.

La société de sécurité basée en Allemagne permet aux investisseurs de DeFi de se sentir en sécurité en permettant aux entreprises émergentes d’identifier et de combler toutes les failles qui peuvent être exploitées par les pirates. La solution personnalisée de SolidProof propose également des services d’analyse KYC qui examinent les données transactionnelles des clients pour identifier tout risque de fraude, de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Pour favoriser une transparence supplémentaire dans DeFi, la société de sécurité blockchain publie tous les derniers résultats d’audit sur son site Web et ses canaux de médias sociaux. Les projets opérant au sein de l’espace DeFi peuvent envoyer une demande sans engagement à l’équipe d’audit et obtenir un devis personnalisé et raisonnable.

Les développeurs peuvent découvrir comment ils peuvent tirer parti des solutions de sécurité du cabinet d’audit pour renforcer la confiance des investisseurs sur le site Web de SolidProof. Pour vous connecter avec la communauté SolidProof et en savoir plus sur la façon dont l’entreprise réorganise la sécurité des contrats intelligents DeFi, consultez les poignées de médias sociaux ci-dessous :

| Télégramme | Twitter | Facebook |

Contacts

PDG