La société basée à New York propose une surveillance commerciale et une surveillance des transactions basées sur l’apprentissage automatique pour les actifs numériques qui peuvent détecter, traiter et signaler les comportements suspects. Solidus a été fondée en 2018 par d’anciens banquiers de Goldman Sachs, convaincus que les outils de conformité aideraient à favoriser l’adoption de la cryptographie par le grand public, y compris le lancement de fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques.

