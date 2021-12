Le jeu d’arcade Apple populaire Solitaire Stories a une nouvelle histoire de vacances à partager, cette fois mettant en vedette la star de Glee primée aux Emmy Awards Jane Lynch.

L’histoire, qui est convenablement joyeuse, poursuit le thème du jeu qui utilise des histoires pour injecter un peu plus d’intrigue dans Solitaire, le jeu de cartes séculaire. Lynch dit que la nouvelle histoire mélange Solitaire « avec un petit soulagement comique » dans une déclaration partagée avec iMore.

« Les deux dernières années ont été assez folles. Nous avons tous besoin d’une pause, et quelle meilleure façon de le faire que de mélanger le jeu de cartes préféré de tout le monde avec un petit soulagement comique ? Ce spécial vacances dans Solitaire Stories par Red Games Co . est exactement ce dont nous avons tous besoin, et je me suis bien amusé à travailler dessus ! J’espère qu’il vous plaira ! »

Les joueurs peuvent également s’attendre à une poignée de changements au-delà de l’histoire de Lynch, y compris une nouvelle fonctionnalité qui permet aux gens de créer et de personnaliser leurs decks avec de nouveaux designs et animations.

Accueil pour le Holi-daze? Nous avons des cadeaux très spéciaux pour vous dans cette mise à jour majeure ! La méga-star primée aux Emmy Awards, JANE LYNCH (de GLEE, Wreck-It Ralph, A Mighty Wind, et plus) raconte une toute nouvelle histoire de vacances, « Pen Pals » ! Asseyez-vous, détendez-vous et profitez d’un voyage de vacances dans la nouvelle histoire, « Turbulence » Nouvelle fonctionnalité ! Vous pouvez désormais créer et personnaliser votre propre deck personnel avec des centaines de designs et d’options d’animation ! Nouvelle fonctionnalité! Tentez votre chance avec la capsule de prix pour débloquer de nouveaux decks, musiques, arrière-plans et plus encore !

Les Solitaire Stories mises à jour peuvent être téléchargées depuis l’App Store, bien que vous ayez bien sûr besoin d’un abonnement Apple Arcade. Au prix de seulement 4,99 $ par mois, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper !

Si vous souhaitez améliorer votre expérience de jeu Apple Arcade, consultez notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour les jeux mobiles.

Jouez !

