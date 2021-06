Soller reçoit Alcudia dans son fief

12/06/2021 à 19h30 CEST

le Alcúdia voyage ce dimanche à Sóller se mesurer avec Sóller dans son neuvième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 19h30.

le Sóller arrive à la neuvième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances en championnat après avoir fait match nul 1-1 contre lui Santa Catalina Athlétique à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des huit matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 32 buts pour et 40 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Alcúdia a été imposé à Cardassar 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Alexandre, il espère donc répéter le résultat, cette fois au stade de Sóller. Avant ce match, le Alcúdia il avait remporté deux des huit matchs disputés en deuxième phase de troisième division cette saison, avec un total de 27 buts pour et 42 contre.

Concernant la performance dans son stade, le Sóller a gagné deux fois, a perdu une fois et a fait match nul une fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui Alcúdia, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se disputent dans le Sóller. A la maison, le Alcúdia ils ont été battus une fois et ont fait match nul trois fois en quatre matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Sóller et les résultats sont deux défaites et quatre nuls en faveur de l’équipe locale. De même, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival dans la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué le Sóller et le Alcúdia dans ce tournoi, c’était en mars 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

A ce moment, le Sóller il est en tête du classement avec neuf points d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, occupent la première place avec 40 points au classement. En revanche, les visiteurs ont 31 points et occupent la sixième position du tournoi.