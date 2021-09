Sólo hoy! Chollo para este robot aspirateur casi a mitad de precio

Robot aspiré Roomba 960 rebajado un 45%

El modelo en cuestión es el Roomba 960, un robot aspirateur de iRobot avec un prix officiel de nada plus et nada menos que de 699 euros et ahora podemos conseguir a un precio mucho plus asequible. Esto es gracias a las ofertas flash de PcComponentes, por lo que se trata de una oferta por temps limité.

Exactamente, esta oferta únicamente está disponible hasta las 23:59 horas de hoy 25 de septiembre. Por lo tanto, si te interesa, debes darte prisa para no perder esta gran oferta por el robot aspirador Roomba 960. Si haces tu pedido antes de esa hora, podrás llevártelo a casa por un precio de tan seul 379 euros. Si, a leído bien, de los casi 700 euros de su precio original ha sido rebajado un 45%, lo que le convierte en uno de los mejores robots aspiradores por menos de 400 euros.

Gran resultado de limpieza con las últimas tecnologías

Además, la promoción incluye los gastos de envío gratis, siempre y cuando sea dentro de la península y un plazo de entrega de tan solo un día hábil. Por lo tanto, si haces tu pedido hoy mismo, el lunes lo tendrás en casa para empezar a disfrutar de él.

Este robot aspirateur Roomba 960 es un modelo con sistema de limpieza de tres modes AeroForce que proporciona hasta 5 veces más corriente de aire en su motor para reducir el mantenimiento y aumentar los resultados de la limpieza. También dispone del sistema de navigation iAdapt 2.0 con localización visual que le permite desplazarse de la manera plus eficiente controlando en cada momento su posición.

Un modelo que utiliza un patron de limpieza de alta eficiencia y que está equipado de un complet conjunto de sensores capaces de detectar cualquier obstáculo a su paso y evitar todo tipo de peligros como escaleras o balcones. Gracias al uso de unos sensores ópticos y acústicos puede detectar las zonas más sucias para realizar una limpieza mucho más exhaustiva en ellas.

Aunque cuenta con una autonomía de 75 minutos, este Roomba 960 es capaz de detectar cuando se le está acabando la batería para volver de manera automática a la base para su recarga y posteriormente, continuar con la limpieza desde el mismo punto donde lo había dejado. Tiene un tamaño de 39 cm de diámetro con tan solo 9,1 cm de alto, lo que le permite limpiar por debajo de algunos muebles, sofás o camas.