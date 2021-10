Solo hoy! Patinete eléctrico rebajado por 254€ y envío gratis

El modelo en cuestión es el KUGOO S1 Plus, un patinete eléctrico equipado con un potente moteur de 350 W que permite alcanzar hasta los 30 km/h y con el que podemos subir pendientes de hasta 15 grados sin ningún problema. Un modelo que cuenta con un chasis de gran resistencia, capaz de soportar hasta 120 kg de carga, y que está equipado con unas ruedas neumáticas de 8 pulgadas.

Grande puissance et résistance

Este patinete eléctrico KUGOO S1 Plus ofrece hasta tres modos distintos de conducción según su uso. Lo que hace cada uno de estos modos es adaptar nuestra conducción al tipo de recorrido y calzada por la que circulamos. De esta forma, podremos sacar el máximo partido al patinete o bien ahorrar en el consumo de la batería cuando no necesitamos ir tan rápido. Cada modo limita la vitesse maximale en 20km/h, 25 km/ho 30 km/hora. Por lo tanto, en función del modo con el que circulemos, la autonomía que nos ofrece gracias a su batería de gran capacidad podrá variar.

Se trata de un modelo que dispone de système de freinage v-brake, manillar ajustable en altura y es un patinete eléctrico que incluye sistema de plegado para poderlo doblar y trasportar o guardar fácilmente. Una vez plegado, ocupa solamente 94,5 cm de large et 33 cm de haut. El KUGOO S1 Plus est équipé avec luz led frontal y cuatro luces laterales de advertencia para que podamos circulaire de la manera más segura incluso por la noche.

En el manillar cuenta con un affichage en el que podemos ver la velocidad a la que circulamos y el estado de la batería. La superficie de apoyo que ofrece este patinete eléctrico es de goma antideslizante y está equipado con doble sistema de amortiguación para absorber cualquier impacto en zonas bacheadas y ofrecer una conducción lo más cómoda posible.

Ofertón para el patinete eléctrico KUGOO S1 Plus

El precio oficial de este patinete eléctrico KUGOO S1 Plus es de tan solo 299 euros, un precio más que ajustado para las prestaciones y calidad que ofrece, pero ahora podemos conseguirlo más barato gracias a la oferta available in eBay. En esta ocasión, se le ha aplicado un 15% de descuento, lo que permite ahorrar unos 45 euros, quedando un precio final en oferta de seul 254,15 euros. Precio que le convierte en uno de los mejores patinetes eléctricos por menos de 300€.

La oferta está únicamente disponible à temps limité, acaba en un plazo de 1 día y 9 horas aproximadamente en el momento de esta publicación. Por lo que si estás interesado en conseguir este potente patinete eléctrico a este increíble precio, debes darte prisa y realizar tu pedido antes de que finalice. Además, la oferta incluye los gastos de envío gratis. El plazo de entrega es de entre 3 y 6 semanas aproximadamente, pero no obstante la espera merece la pena.