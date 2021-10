SOLO Stock: L’affaire Bosch Déménagement des véhicules ElectraMeccanica aujourd’hui

Véhicules ElectraMeccanica (NASDAQ :SOLO) le stock est en mouvement jeudi après l’annonce d’un accord majeur avec Robert Bosch SARL.

L’accord entre les deux sociétés permettra à Bosch de mettre en place un réseau de service d’ateliers de réparation automobile indépendants. Ceux-ci assureront l’entretien et la maintenance du prochain véhicule électrique (EV) Solo d’ElectraMeccanica Vehicles.

Selon un communiqué de presse, les magasins apparaîtront dans des emplacements de lancement commercial dans l’est des États-Unis. Par la suite, ils s’étendront vers le reste du pays. Ces emplacements seront uniquement configurés pour desservir le SOLO EV monoplace.

Kevin Pavlov, PDG d’ElectraMeccanica Vehicles, a déclaré cela dans le communiqué de presse déplaçant les actions SOLO aujourd’hui.

« Le réseau mondial d’ateliers de réparation Bosch Car Service de Bosch, qui passent par un processus de certification qualifié, s’aligne bien avec la formation spécialisée en maintenance et réparation SOLO EV d’ElectraMeccanica. Notre SOLO est un véhicule spécialement conçu répondant aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, et nous espérons que nos clients pourront faire confiance à un partenaire de classe mondiale comme Bosch, pour tout besoin de service ou de réparation.