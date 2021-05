Solomon Graham parle de problèmes négligés avec l’immigration – RedState ⋆ .

L’immigration est l’un de ces problèmes dont les politiciens adorent parler sans avoir à mettre en œuvre des solutions. Tout le monde semble savoir que le système d’immigration américain est brisé, mais nos dirigeants semblent se préoccuper uniquement de la manière dont ils peuvent utiliser la question comme une arme politique contre leurs opposants.

Cette tendance peut être vue dans la façon dont nous discutons de l’immigration, en nous concentrant principalement sur les étrangers illégaux qui tentent de traverser la frontière. Actuellement, nous nous concentrons sur la crise des migrants du président Joe Biden et sur la façon dont son administration gère mal la situation.

Mais alors que la crise frontalière est un problème grave qui mérite l’attention, d’autres problèmes avec le système d’immigration vont être ignorés.

Lorsque mon ami, Solomon Graham, m’a raconté son histoire lors de notre récente interview, j’ai été sidéré. Dans notre discussion, il a expliqué comment lui et sa femme ont été séparés de leurs enfants alors que sa femme avait immigré légalement aux États-Unis depuis le républicain dominicain.

Il y a deux ans, Graham, qui est un vétéran et propriétaire d’une petite entreprise, a emmené son fiancé d’alors et leurs enfants aux États-Unis.Comme ils voulaient que leurs enfants terminent l’école en République dominicaine avant de venir aux États-Unis de façon permanente, ils les ont ramenés. et rempli les papiers pour obtenir le statut permanent des enfants. Deux ans plus tard, leurs enfants sont toujours dans leur pays d’origine parce que les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis n’ont pas encore traité les documents malgré leur affirmation selon laquelle ils finaliseraient le processus dans les cinq mois.

Graham a essayé à plusieurs reprises de connaître le statut de sa demande et n’a reçu rien qui ressemble à une réponse utile. Pendant ce temps, lui et sa femme sont séparés de leurs enfants, âgés de six, huit, 12 et 14 ans, depuis deux ans.

Vous pouvez regarder la vidéo pour obtenir plus de détails sur cette histoire, mais il convient de noter que si Graham fait face à ce problème, il y a probablement beaucoup d’autres familles qui connaissent le même problème. Ce qui est encore plus flagrant, c’est qu’il aurait été plus facile pour sa femme et ses enfants d’entrer illégalement au pays en raison de la façon dont notre système a géré cette situation.

Alors que nous travaillons à réduire le nombre de personnes qui entrent aux États-Unis en violation des lois sur l’immigration, nos dirigeants devraient également s’efforcer de garantir que les personnes qui obéissent à la loi ne soient pas punies pour cela.