SolRazr clôture un tour de table de 1,5 million de dollars

La plate-forme d’entreprise basée sur Solana (SOL / USD) L’écosystème innovant de développeurs décentralisés de SolRazr est conçu pour être la seule plate-forme de développement et de collecte de fonds pour les projets basés sur la blockchain Solana. Il comprend Launchpad, Accelerator et Developer Tools.

Accompagner la croissance de DeFi sur le réseau SOL

SolRazr vise également à soutenir la croissance de la finance décentralisée à travers le réseau, selon le co-fondateur Sreekanth Kalapur, qui a ajouté :

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. « Solana permettra à SolRazr d’aider les projets à lever des capitaux à la vitesse de la lumière et d’aider les investisseurs à contribuer à des coûts de transaction négligeables. La plate-forme est non seulement rapide et peu coûteuse, mais également sécurisée et à l’épreuve des robots, offrant des missions équitables et véritablement décentralisées à la communauté SolRazr. . SolRazr n’est pas seulement une rampe de lancement ; nous construisons une plate-forme avec une multitude d’outils de développement pour aider n’importe qui à construire rapidement sur Solana.

SolRazr sera basé sur un modèle d’allocation que les investisseurs particuliers qui tirent parti des NFT dans cet écosystème trouveront unique. Solana est commercialisé comme la blockchain la plus rapide, prenant en charge 50 000 transactions par seconde (TPS). Il dispose de 200 nœuds opérant dans le monde et d’une blockchain de preuve de participation (PoS) avec un mécanisme de consensus dérivé de pBFT.

Le cofondateur de SolRazr, Vijay Kalangi, a déclaré :

« Les chaînes de blocs et les crypto-monnaies sont de plus en plus adoptées avec un intérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels. Cependant, nous sommes encore très tôt et même pas dans le 1% d’adoption mondiale de la technologie dans les actifs et les projets numériques. Voir SolRazr devenir la plate-forme que nous avons aujourd’hui a été vraiment incroyable. Nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce dont l’écosystème à service complet SolRazr est capable, et nous sommes impatients de le dévoiler sous peu. »

SolRazr a récemment levé 1,5 million de dollars lors d’un tour de table impliquant Ascensive Assets, Moonrock Capital et Morningstar Ventures. Parmi les autres participants notables figuraient Divergence, Genesis Block Ventures, CMS Holdings, Genblock Capital et Skynet Trading. Certains investisseurs providentiels ont également contribué.

L’associé directeur de SolRazr, Jonathan Habicht, a déclaré que Moonrock Capital était ravi de faire partie du voyage de SolRazr, ajoutant :

« SolRazr et ses composants de base ont été créés pour répondre à plusieurs besoins d’adoption critiques de l’écosystème de la blockchain Solana. Il s’agit d’une plate-forme conçue et développée par une équipe de premier plan d’experts et de vétérans de la blockchain.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent