Solrise lève 3,4 millions de dollars pour rendre l’écosystème DeFi “plus accessible à un public plus large d’investisseurs”

Solrise Finance, une société dédiée à aider les investisseurs avec une expérience minimale et de petits capitaux à participer à l’espace de la finance décentralisée, a déclaré dans un communiqué de presse obtenu mardi par Invezz avoir levé 3,4 millions de dollars auprès d’un groupe d’investisseurs. Solrise utilisera le produit pour rendre l’écosystème DeFi “plus accessible à un public d’investisseurs plus large”.

Surmonter les barrières actuelles

Solrise s’appuie sur la technologie blockchain à haute vitesse, à faible coût et à faible friction (SOL / USD) de Solana afin que les investisseurs de toutes tailles puissent créer, gérer et investir dans des portefeuilles d’actifs natifs et synthétiques.

Mais la plate-forme ne peut pas atteindre son véritable potentiel sous sa forme actuelle en raison des coûts de transaction élevés et des inconvénients des plates-formes financières centralisées, telles que les décisions opaques de limiter la négociation d’actifs sélectionnés, selon Solrise. Après avoir levé avec succès 3,4 millions de dollars de nouveaux capitaux, Solrise s’est engagé à “surmonter bon nombre des obstacles existants”.

Le commandité de Parafi Capital, Santiago R Santos, a déclaré dans le communiqué de presse :

L’équipe Solrise sont des bâtisseurs exceptionnels qui ont également créé Solfare et Solana Beach. Nous sommes ravis d’en faire notre premier (et certainement pas le dernier) investissement DeFi à Solana. Nous sommes encouragés par les nouvelles possibilités de Solana pour les applications DeFi et considérons Solrise comme le principal point d’accès pour les investisseurs et les capitaux dans l’écosystème.

Tout le monde peut utiliser Solrise

Solrise espère aider les utilisateurs de DeFi à allouer du capital entre plusieurs fonds gérés activement et des pools d’investissement passivement automatisés pour accéder à un plus grand éventail d’actifs.

Contrairement à d’autres plateformes d’investissement, la nature non dépositaire de Solrise signifie que les gestionnaires de fonds ne possèdent pas de fonds d’investisseurs. De plus, les investisseurs peuvent entrer et sortir des fonds facilement et selon leur propre calendrier.

La plateforme Solrise est ouverte à toute personne souhaitant créer ou gérer un fonds dans le cadre du protocole ou investir dans l’un des fonds. Les utilisateurs peuvent également se familiariser avec les actifs et les protocoles natifs et hors chaîne de Solana qui contribuent à étendre la portée de l’écosystème.

Le PDG de Solrise, Vidor Gencel, a également déclaré dans le communiqué de presse :

Nous sommes plus que ravis de travailler avec les partenaires et les investisseurs les plus incroyables auxquels nous aurions pu penser. Nous nous engageons pleinement à faire de Solrise un succès à long terme et nous sommes heureux de bénéficier d’un soutien aussi solide.

