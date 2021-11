Solskjaer à blâmer alors que le «drapeau rouge» apparaît, ce qui pourrait menacer l’accord avec Man Utd

Le traitement par Ole Gunnar Solskjaer de Jadon Sancho pourrait empêcher une star du Borussia Dortmund de déménager à Old Trafford l’été prochain, selon un rapport.

Sancho, 21 ans, a quitté Dortmund en juillet pour effectuer un transfert de rêve à Man Utd. Les Red Devils l’avaient poursuivi pendant plus d’un an et ont finalement déboursé 73 millions de livres sterling pour ses services.

Sancho était devenu l’une des propriétés les plus en vogue d’Europe avec ses performances électriques en Bundesliga. Il gérerait 50 buts et 64 passes décisives en 137 apparitions pour Dortmund.

Mais son temps sous Solskjaer a été plus que décevant. L’ailier droit n’a pas encore terminé 90 minutes complètes en Premier League cette saison, ni ouvert son compte de buteur.

Les performances médiocres contre Leicester et Man City n’ont pas aidé sa cause. Sancho fait face à une tâche difficile pour remplacer Mason Greenwood ou Marcus Rashford dans les plans de Solskjaer.

Eurosport fournit désormais un rapport intrigant sur les difficultés de Sancho et sur leur impact potentiel sur la stratégie de transfert de son équipe d’ici 2022.

Ils écrivent ce meilleur attaquant Erling Haaland l’idée de rejoindre Man Utd est repoussée. Il a vu la transformation de Sancho d’ailier supérieur en chauffe-banc se produire en quelques mois seulement.

Le traitement de son ancien coéquipier est un « drapeau rouge » clair à la fois pour Haaland et son entourage. Il est « insondable » pour le Norvégien qu’il puisse être maintenu sur le banc pour les grands matchs, ou progressivement intégré à l’équipe.

Haaland se méfie également de la situation managériale en constante évolution. Solskjaer subit une pression importante depuis la défaite 5-0 de ses rivaux Liverpool en octobre.

Brendan Rodgers est un successeur potentiel, mais Haaland ne veut pas rejoindre Man Utd à une époque aussi mouvementée.

Ces facteurs pourraient pousser Haaland loin d’Old Trafford et entre les mains de Chelsea, Man City ou Liverpool. Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont également intéressés par le buteur, bien que le Real Madrid ait mis fin à sa poursuite.

Solskjaer fustigé pour un objectif « ridicule » de Sancho

Solskjaer a été critiqué ce week-end après que des informations ont révélé qu’il jouait contre Sancho en tant qu’entraîneur d’aile arrière.

Le spécialiste Danny Mills a déclaré à ce sujet: « Bonne chance pour le transformer en ailier arrière. Il n’a pas trop joué pour l’Angleterre à l’Euro parce que je ne pense pas qu’il était assez fiable pour revenir en arrière et faire le côté défensif. Dortmund ne l’a jamais joué là-bas.

«Vous avez acheté un ailier qui va créer des occasions et marquer des buts. Soudainement, vous allez le jouer à l’arrière dans une défense incroyablement fuyante. C’est comme, vraiment ? C’est presque une infraction licenciable en soi.

Sancho priera pour avoir une autre chance de commencer ce week-end. United se rendra à Watford samedi à 15h00.

