Solskjaer a déclaré qu’il manquait une solution évidente à la plus grande menace pour le titre de Man Utd

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit utiliser son “excellente” équipe de la bonne manière pour ramener un facteur de peur pour l’opposition, a affirmé un expert.

Les Red Devils sont entrés dans la nouvelle saison après une fenêtre de transfert réussie. De plus, leur première victoire 5-1 sur Leeds semblait un signe que leurs décisions de recrutement portaient leurs fruits.

Après cela, Cristiano Ronaldo a renforcé l’excitation avec deux buts lors de ses deuxièmes débuts à United.

Cependant, Solskjaer a depuis traversé une période rocheuse de forme avec son côté. Ils ont perdu trois de leurs cinq derniers matches, sortie de la Carabao Cup Dans le processus.

United a également fait le pire début possible de sa campagne en Ligue des champions, mais Le vainqueur de dernière minute de Ronaldo contre Villarreal le mercredi a aidé.

La sortie de la Coupe de la Ligue et la dernière victoire en Ligue des champions contre Villarreal sont toutes deux survenues à Old Trafford. Martin Keown a par la suite remarqué l’absence d’un «facteur de peur» au stade.

L’expert a déclaré au Daily Mail : « Le facteur de peur pour l’opposition doit revenir.

“Ole Gunnar Solskjaer a un vaste éventail de talents offensifs à sa disposition comme il l’a montré l’autre soir contre Villarreal en Ligue des champions lorsqu’il a amené Edinson Cavani et Jesse Lingard.

« United regorge d’excellents joueurs expérimentés. Solskjaer doit faire valoir la supériorité de son équipe.

“Si United veut gagner la Premier League, il doit faire d’Old Trafford une forteresse une fois de plus.”

Pendant ce temps, dans sa lecture d’avant-match, Paul Merson a demandé: “Quelle chance Manchester United veut-il avoir?”

Solskjaer, la fortune de Man Utd doit changer

Il a ajouté que Villarreal avait donné à l’équipe de Solskjaer une “bonne leçon de football”. Ils ont pris la tête à Old Trafford et auraient pu le faire plus tôt.

« Tôt ou tard, leur façon de jouer doit changer et je pense que ce pourrait être le jeu où ils cliquent enfin. Cela ne peut pas être si mauvais tout le temps, alors je m’attends à ce que Manchester United remporte cette rencontre en Premier League 2-1 », a déclaré Merson.

«Ils ont eu la malchance de ne pas marquer le penalty contre Aston Villa et ont été bien battus contre Villarreal malgré un résultat, il est donc difficile de prédire leurs résultats. Everton a fait un excellent travail jusqu’à présent cette saison, mais ils ont leur juste part de problèmes de blessures.

“Avec un onze de départ à plein régime, ils auraient pu causer des problèmes à Manchester United, mais je ne pense pas que ce sera le cas à Old Trafford cette semaine.”

Après le choc de United avec Everton, les Red Devils reviennent de la trêve internationale pour affronter Leicester, Atalanta et Liverpool.

