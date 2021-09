Solskjaer a dit de remplacer l’acte «ennuyeux» de Man Utd par une politique brutale de Tuchel

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, doit arrêter de jouer avec ses mots et être honnête à propos d’Anthony Martial, estime un expert.

L’attaquant français est arrivé à Old Trafford en tant qu’adolescent le plus cher du monde en provenance de Monaco en 2015. Mais alors qu’il entame sa septième saison en tant que Diable Rouge, il ne parvient toujours pas à vraiment convaincre.

Mercredi, il a eu du mal à avoir beaucoup d’impact alors que United a quitté la Coupe Carabao à West Ham.

En effet, les marteaux se sont vengés de leurs rivaux de Premier League, qui a reposé Cristiano Ronaldo.

Apres le jeu, un expert étiqueté Le langage corporel de Martial “horrible à regarder”. Dion Dublin a également accusé le joueur de 25 ans de ne pas en faire assez depuis son arrivée.

Pendant ce temps, dans ses commentaires d’après-match, le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait que Martial “sait ce que nous voulons de lui”. Il a ajouté que l’attaquant « doit continuer à travailler et il aura ses chances ».

Selon Jamie O’Hara, Solskjaer devrait ressembler davantage à son homologue de Chelsea, Thomas Tuchel. L’Allemand était honnête en parlant de remplaçant Saul Niguez 45 minutes après ses débuts plus tôt ce mois-ci.

“Je le veux [Solskjaer] être comme Thomas Tuchel, qui sort et est honnête, comme lorsque Saul a été retiré à la mi-temps », a déclaré O’Hara au Sports Bar de talkSPORT.

“Mais il donne ces réponses politiquement ennuyeuses.”

Tuchel a déclaré à propos de Saul après la récente victoire 3-0 de Chelsea sur Aston Villa : « J’ai eu le sentiment qu’il a eu du mal.

«Il y a eu de grosses erreurs, des erreurs de passe, et il a eu du mal avec l’intensité. Vous pouvez voir qu’il n’est pas complètement adapté.

« C’est entièrement de ma responsabilité. J’avais le sentiment qu’il pouvait nous remplacer et jouer à ce niveau. je [then] J’ai pensé qu’il valait peut-être mieux le changer, mais ça ne change rien [about how I see him]. “

Barcelone envisagerait un transfert de Martial

Martial a fait 264 apparitions pour United, marquant 78 buts et aidant 50 autres.

Son contrat actuel expire à l’été 2024, mais des rapports ont affirmé qu’il pourrait partir lors de la prochaine fenêtre de transfert de janvier.

Les Red Devils écouteraient les offres pour lui et voudraient 40 millions de livres sterling pour lui.

À ce prix, cependant, Martial aurait l’impression qu’il pourrait être exclu d’un déménagement.

Barcelone et Tottenham ont été nommés comme prochaines destinations potentielles.

