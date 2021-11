Ole Gunnar Solskjaer aurait rejeté la possibilité de remanier son personnel en coulisses et aurait finalement succombé à son épée à Manchester United.

La légende d’Old Trafford a été démis de ses fonctions dimanche après qu’une défaite 4-1 contre Watford a laissé la hiérarchie de United avec peu d’options. Les lourdes défaites récentes contre Manchester City et Liverpool avaient laissé le Norvégien à un fil. Et la lourde défaite de samedi à Vicarage Road, au cours de laquelle United a réussi neuf tirs contre les 20 des hôtes, a été la goutte d’eau pour les Glazers.

Solskjaer n’était qu’à un mois de fêter ses trois ans à la barre. Et son interview d’adieu émotionnelle, diffusée par MUTV, a montré à quel point être le manager de United avait signifié pour le joueur de 48 ans.

Cependant, il ne pouvait tout simplement pas obtenir les performances ou les résultats que son statut de culte méritait. Et son influence décroissante devenait de plus en plus évidente semaine après semaine.

ESPN a affirmé que « les joueurs seniors avaient perdu confiance en Solskjaer et ses entraîneurs » après la mutilation 5-0 de Liverpool. Apparemment, une source a affirmé que la formation était « trop britannique » et n’améliorait pas l’équipe.

L’équipe en coulisses de Solskjaer était composée de Michael Carrick, qui a maintenant repris les rênes, Mike Phelan, Martyn Pert et Kieran McKenna.

Solskjaer avait également les entraîneurs des gardiens Richard Hartis et Craig Mawson et l’entraîneur des coups de pied arrêtés Eric Ramsay. Darren Fletcher est le directeur technique et tous resteront au club pour le moment.

ESPN Réclamer que Solskjaer a eu la possibilité d’apporter des changements à son personnel.

Ed Woodward était conscient des inquiétudes de certains joueurs concernant le manque de méthodes d’entraînement diversifiées. Et Woodward et le conseil d’administration de United avaient « offert à Solskjaer tous les niveaux de soutien et lui ont dit qu’il pouvait avoir tout ce dont il avait besoin pour y remédier ».

Solskjaer était cependant fidèle à son personnel et pensait que ses entraîneurs n’étaient pas le problème. Le Norvégien a refusé d’en faire les boucs émissaires et a fini par payer la mauvaise forme de United avec son propre travail.

Sept défaites sur 13 toutes compétitions confondues ont suffi à voir la fin de l’ancien patron de Cardiff.

Problèmes de Carrick

Carrick, 40 ans, a eu l’opportunité de diriger l’équipe à court terme.

L’ancien milieu de terrain de United et des Spurs prendra en charge Villarreal et dans l’immédiat.

«Je ne suis pas du tout entré dans les deux prochaines semaines. Tout pour demain soir. Un grand match de foot. Pour moi, c’est un nouveau défi que j’attends avec impatience. Tout est orienté vers demain soir », a déclaré Carrick mardi.

Et les grondements des coulisses restent.

Le Daily Mail rapporte que les stars seniors de United s’opposent à la prise en charge de Carrick, bien que sur une base temporaire.

Ils déclarent que les joueurs seniors de l’équipe craignent que très peu de choses ne changent sous Carrick. En effet, il y a une « croyance » parmi les stars que United est en partie dans le pétrin dans lequel ils se trouvent en raison d’un manque de direction de Carrick et McKenna.

