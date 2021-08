Solskjaer accueille la nouvelle « dimension » de Man Utd avec l’éblouissante revendication de Varane

in

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, pense que le défenseur Raphael Varane apportera une “nouvelle dimension” à son équipe.

Solskjaer a fait du renforcement de sa défense une priorité clé pour la fenêtre de transfert de cet été. Alors qu’il a signé Harry Maguire pour 80 millions de livres sterling en 2019, il a réalisé la nécessité de lui trouver un partenaire approprié. Victor Lindelof et Eric Bailly ont joué ce rôle pendant un certain temps, mais celui de Varane l’arrivée est une grande déclaration.

Le joueur de 28 ans a passé 10 ans avec le Real Madrid avant de déménager à Old Trafford. À cette époque, il a joué un rôle crucial dans quatre titres en Ligue des champions et trois couronnes en Liga.

Mais United a également a ajouté l’ailier de 73 millions de livres sterling Jadon Sancho et le gardien Tom Heaton dans leurs rangs.

En tant que tel, Solskjaer se sent enthousiasmé par la saison à venir après une période d’investissement importante.

“Nous avons construit une équipe de joueurs avec une bonne répartition des âges”, a déclaré le manager dans ses notes de programme avant le match amical de pré-saison de samedi avec Everton.

«Des jeunes gars vraiment talentueux, des professionnels chevronnés très expérimentés et d’autres qui sont dans la fleur de l’âge.

“Mais ce qui unit tout le monde, à la fois les joueurs et le staff, c’est la soif et l’enthousiasme que nous avons tous pour le succès. Nous sommes tous prêts à franchir cette étape de notre voyage et cela nécessite une évolution constante. »

United n’est pas étranger à une coupe sous la direction de Solskjaer. Cependant, ils ont perdu chacune des quatre premières demi-finales qu’ils ont atteintes.

Malgré avoir brisé ce canard avec une apparition en finale de la Ligue Europa la saison dernière, les Red Devils ont été battus aux tirs au but contre Villarreal.

Solskjaer pense maintenant que l’ancien homme du Borussia Dortmund Sancho et Varane aideront à pousser son équipe au-dessus du bord.

Solskjaer parle de Varane et de l’impact de Man Utd

“Nous avons déjà considérablement renforcé notre équipe pour la campagne 2021-22 avec des joueurs de retour et les signatures de Tom Heaton et Jadon Sancho, et l’arrivée imminente de Raphael Varane apportera une nouvelle dimension à notre approche collective”, a ajouté Solskjaer.

Varane a accumulé 360 apparitions à Madrid, formant une relation exceptionnelle avec Sergio Ramos.

Sancho, quant à lui, rejoindra ses compatriotes anglais Mason Greenwood et Marcus Rashford. Cependant, Rashford sera absent jusqu’à la fin de l’année après avoir choisi de subir une opération à l’épaule.

En ce qui concerne les autres transferts de United, le club souhaiterait un milieu de terrain et un arrière latéral Kieran Trippier.

