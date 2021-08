Solskjaer admet l’homme de Man Utd, qui a été transformé

in

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, espère que Donny van de Beek pourra démarrer cette saison après que la star néerlandaise soit revenue à l’entraînement de pré-saison avec une meilleure forme physique.

Van de Beek a eu du mal à maîtriser la Premier League la saison dernière après son transfert de 40 millions de livres sterling de l’Ajax.

Le milieu de terrain offensif devait être un gros succès à Old Trafford, mais il s’est retrouvé sur la touche pendant la majeure partie de la saison. En fait, il n’a marqué qu’une seule fois en 19 matches de Premier League, laissant les fans de United réfléchir à son acquisition.

Mais après avoir raté l’Euro 2020 des Pays-Bas avec un problème à l’aine, le joueur de 24 ans a travaillé dur dans le gymnase. Et Solskjaer a laissé entendre que Van de Beek pourrait bien devenir un joueur clé pour United cette saison après 12 mois de transition.

Solskjaer a déclaré: «Il a pris un peu de muscle, oui. Il a eu la saison dernière pour s’initier au football anglais et il a bien utilisé l’été.

“On ne sait jamais comment les joueurs de l’étranger entrent, certains joueurs ont besoin d’un an.”

Il ne fait aucun doute que Van de Beek a suffisamment de talent pour s’imposer dans l’élite. Ses chiffres à l’Ajax étaient impressionnants.

Il a marqué 41 buts et ajouté 34 passes décisives en 175 apparitions. Et cela a persuadé United de lui confier un contrat de cinq ans.

Un an seulement après le début de cet accord et le milieu de terrain central a eu du mal à s’affirmer, en partie à cause de la forme de Bruno Fernandes.

La star portugaise a bouclé la position de n ° 10. Mais Fernandes affirme également que Van de Beek a été au travail cet été.

Fernandes a déclaré: «Oui, il travaille dur au gymnase.

“C’est l’un des joueurs de qualité que nous avons et il travaille dur pour devenir plus fort.”

Solskjaer serait à la recherche d’une autre option de milieu de terrain central sur le marché des transferts.

Ruben Neves, Saul Niguez et Eduardo Camavinga ne sont que quelques-uns des noms qui ont été liés à United. Mais si Van de Beek peut impressionner dès le début, United pourrait déjà avoir le milieu de terrain dominant qu’ils recherchent.

Van de Beek prêt à se battre

Il a été signalé un intérêt pour Van de Beek cet été.

Le Manchester Evening News a affirmé qu’il y avait eu des enquêtes pour Van de Beek, qui était un remplaçant inutilisé lors de la défaite finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Le journal affirme cependant que Van de Beek est prêt à se battre pour sa place la saison prochaine et snober l’intérêt de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne.

Le média affirme que le joueur se sentirait « en forme, frais et prêt à relever le défi » après avoir raté l’Euro.

Van de Beek avait été nommé départ potentiel de plusieurs opérations d’échange cet été, tandis qu’une sortie de prêt a également été évoquée.

Un certain nombre de grands clubs seraient désireux de le prendre dans de telles conditions. L’Inter et l’AC Milan ont tous deux été pressentis pour l’emmener en Italie, par exemple.

Le mois dernier, selon The Sun, le Real Madrid montrait un intérêt pour le prêt de Van de Beek.

