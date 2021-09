Solskjaer admet que la star de Man Utd “probablement pas heureuse” après le vainqueur de dernière minute

in

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis que Jesse Lingard faisait pression pour un rôle plus important après son influence dans la victoire de la Ligue des champions contre Villarreal.

Lingard est entré en jeu après 89 minutes du match de mercredi dans le groupe G à Old Trafford. Les Red Devils, qui avaient perdu trois des quatre derniers matchs avant le match, avaient besoin de la victoire.

Non seulement ils ont commencé leur campagne européenne du pire possible, mais cette course les a également vus quitter la Coupe Carabao.

Néanmoins, alors que le match avec Villarreal semblait se terminer 1-1, le coup crucial de Lingard a fourni le vainqueur à la 95e minute de Cristiano Ronaldo à Stretford End.

Lingard, le joueur prêté de West Ham la saison dernière, n’avait joué que 138 minutes de football cette saison avant le match de mercredi. Cependant, il avait marqué deux buts en tant que remplaçant, l’un étant son propre vainqueur de dernière minute contre les Hammers.

S’adressant à BT Sport après la contribution de Lingard contre Villarreal, Solskjaer a déclaré: “Jesse n’était probablement pas content de ne pas jouer plus. Mais il arrive et fait un impact.

« C’est ce que vous faites lorsque vous êtes un remplaçant à ce niveau. »

Ronaldo a également fait sa marque depuis son propre retour à Old Trafford. Il a terminé ses deuxièmes débuts avec un doublé contre Newcastle, mais son dernier vainqueur restera longtemps dans les mémoires des fans.

“Il est tellement bon devant le but et il a un impact sur tout le monde – la foule, les joueurs”, a déclaré Solskjaer.

La victoire atténue légèrement la pression sur Solskjaer avant le match de samedi contre Everton en Premier League.

“C’est énorme pour les joueurs, bien sûr, de gagner des matchs de cette façon après que nous ayons perdu le match à Berne de cette façon, c’est génial », a ajouté Solskjaer.

« Je préfère avoir une victoire et une défaite que deux nuls.

Solskjaer fait l’éloge du test difficile de Villarreal

Le but de Ronaldo a marqué une victoire par derrière pour Homme Utd.

En effet, Paco Alcacer a donné l’avantage aux visiteurs après 53 minutes après une multitude d’occasions en première mi-temps que David de Gea a sauvées.

« C’est une équipe très, très difficile à battre. Ils n’ont pas perdu un match bien avant le [Europa League] finale et ils ont déjà affronté de bonnes équipes », a déclaré Solskjaer.

«C’est difficile parce que nous sommes à domicile, nous voulons gagner, mais ils jouent si bien. Si vous ne les appuyez pas assez, ils seront heureux de s’asseoir.

« C’est une bonne équipe, encore une fois, chaque match est difficile. Vous pouvez voir les résultats hier [Tuesday] qu’on ne croit pas vraiment quand on les voit, mais c’est le football européen. Les marges sont si fines.

United est de retour à Old Trafford pour affronter les Toffees samedi midi.

