Solskjaer admet que Man Utd a un défaut tactique clé après la critique du « style » de Neville

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a admis que ses joueurs avaient montré un défaut tactique contre Aston Villa, à la suite des critiques de Gary Neville.

S’exprimant dimanche, expert Neville a affirmé que son ancienne équipe manquent d’une véritable identité et d’un style de jeu. Alors qu’il a souligné la course à l’extérieur sans défaite de United, il a insisté sur le fait que l’équipe ressemble à un “groupe d’individus jouant en quelques instants”.

Neville s’exprimait après la défaite 1-0 de Man Utd en Premier League contre Villa.

Les deux équipes avaient des chances de gagner le match, mais les visiteurs d’Old Trafford ont décroché le vainqueur crucial.

Bruno Fernandes a ensuite eu l’occasion de sauver un point de United avec une pénalité, mais il a flambé l’effort au-dessus.

Pourtant, s’exprimant en réponse à Neville lorsqu’on lui a posé des questions sur les commentaires de l’expert, Solskjaer a admis que son équipe avait une tactique sur laquelle travailler depuis sa dernière défaite.

« Je n’ai pas lu ça. Bien sûr, vous travaillez sur votre style de jeu, vos schémas, votre jeu de possession », a déclaré le manager aux journalistes (via Twitter).

“Le match d’Aston Villa, nous avons très bien rompu le jeu, attaqué peut-être trop vite. Nous voulons un jeu offensif rapide, Gary le sait. Peut-être que nous l’avons fait trop vite.

« Si vous regardez les statistiques, je ne pense pas avoir vu de match avec un temps de jeu moins efficace. C’était 45 minutes que l’arbitre nous a donné, mais 45 minutes de temps de jeu effectif sont l’un des plus bas que j’ai jamais vu. Normalement, vous avez jusqu’à 55, 60 ans.

“C’est peut-être parce que nous avons terminé les attaques trop rapidement, même chose avec Villa.”

Il a ajouté, avant le choc de United en Ligue des champions contre Villarreal mercredi : «[We could have] plus de contrôle, mais si vous le ralentissez trop, cela pourrait être à nouveau un bloc bas.

« Nous savons que Villarreal défendra bien. Ce sera difficile de jouer contre eux, nous devons donc jouer rapidement, mais Gary sait quel est l’ADN du club.

Solskjaer riposte à Neville

Plus tard dans sa conférence de presse d’avant-match, Solskjaer a été interrogé sur d’autres commentaires de Neville.

L’ex-arrière latéral de United a insisté sur le fait que le Norvégien doit remettre un trophée cette saison ou l’an prochain, suite aux arrivées de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho.

« Il a toujours plein de choses à dire ! Solskjaer a dit de son ancien collègue.

« La pression est un privilège. Pour travailler dans cet environnement, il faut l’accepter. Je dois dire que j’ai été soutenu et que les progrès ont bien fonctionné.

«Le soutien que j’ai me semble que nous nous en tenons à ce plan. Les attentes se sont améliorées avec les meilleures signatures et performances. Je suis ici pour gagner, Gary le sait.

« Nous y arriverons, espérons-le vers avril et mai. »

Les commentaires de Neville sur l'argenterie à Old Trafford ont été repris par une autre ancienne star de United, Teddy Sheringham.