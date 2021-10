Solskjaer affronte un match clé de la Ligue des champions – actualités de l’équipe, chaîne de télévision et couverture de talkSPORT

Sous pression, Ole Gunnar Solskjaer fera face à un affrontement clé en Ligue des champions cette semaine alors que Manchester United accueillera Atalanta.

United a perdu contre Leicester samedi et on a beaucoup parlé de l’avenir de Solskjaer et de la direction du club depuis.

United de Solskjaer accueille l’Atalanta en Ligue des champions cette semaine

Ils reviennent à l’action européenne mercredi soir, ayant besoin d’une performance pour remonter le moral contre l’équipe italienne de l’Atalanta.

Les Red Devils ont perdu leur match d’ouverture du Groupe F contre les Young Boys, mais ont battu Villarreal la dernière fois grâce à un vainqueur de Cristiano Ronaldo à la 95e minute.

L’Atalanta est en tête du groupe avec quatre points jusqu’à présent et a battu les Young Boys lors de leur dernier match.

Man United v Atalanta : date et heure du coup d’envoi

Cette rencontre du Groupe F de la Ligue des champions doit avoir lieu le mercredi 20 octobre.

Il a lieu à Old Trafford et le coup d’envoi est à 20h.

Ce sera la première rencontre compétitive entre ces deux équipes.

Man United v Atalanta : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le choc de la Ligue des champions sera diffusé en direct sur BT Sport 2 avec une couverture à partir de 19h.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser ce match en direct via l’application sur leurs ordinateurs, appareils mobiles et tablettes.

Adrian Durham de talkSPORT sera à Old Trafford pour vous apporter des mises à jour de ce match lors du coup d’envoi ‘Around the Grounds’.

talkSPORT.com animera également un blog en direct pour toute l’action.

La star de United Rashford pourrait faire son premier départ de la saison contre Atalanta Man United v Atalanta: Nouvelles de l’équipe

United disposera d’Aaron Wan-Bissaka après que l’UEFA a réduit sa suspension de deux matchs à la suite d’un appel réussi du club.

Fred et Edinson Cavani seront également disponibles après que leurs récents engagements internationaux les aient vus rater la défaite de samedi à Leicester.

Raphael Varane est absent alors qu’Anthony Martial est dubitatif.

Marcus Rashford devrait faire son premier départ de la saison après être revenu d’une blessure à l’épaule ce week-end.

L’Atalanta sera privé de la star allemande Robin Gosens, qui souffre d’une blessure à la cuisse, tandis que Hans Hateboer et Berat Djimsiti sont également absents.

Rafael Toloi est incertain avec un problème à la cuisse.

Un vainqueur de Cristiano Ronaldo à la 95e minute a vu United battre Villarreal lors de son dernier match de Ligue des champions Man United contre Atalanta : qu’est-ce qui a été dit ?

Le milieu de terrain de Man United Nemanja Matic : « Quand vous êtes enfant et que vous jouez au football, vous rêvez de jouer en Ligue des champions.

«Je pense que c’est la même chose pour tous les enfants. Quand vous entendez cette chanson avant le match, c’est quelque chose de spécial.

« La Ligue des champions est la compétition où vous pouvez comparer vos qualités avec les meilleures équipes d’Europe.

« Il faut aussi voyager à l’étranger, en Italie, en Espagne et dans d’autres pays, et c’est une bonne chose. Vous pouvez voir les différentes manières de jouer au football – la Ligue espagnole joue un peu différemment, la Premier League est différente, la ligue italienne est différente.

« Dans tous ces jeux, vous obtenez plus d’expérience et pouvez vous améliorer en tant que joueur. »