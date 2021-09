Solskjaer confirme le secret le moins bien gardé du football ; commentaires sur Fred ban

in

Ole Gunnar Solskjaer a confirmé que la star de retour Cristiano Ronaldo fera ses deuxièmes débuts à Manchester United lors du retour à domicile d’Old Trafford samedi contre Newcastle.

Le joueur de 36 ans est retourné au diables Rouges il a brillé pendant six saisons chargées de médailles le jour de la date limite, signant un contrat de deux ans avec l’option d’une saison supplémentaire. Ronaldo s’est entraîné avec le club cette semaine et sera présenté lorsque Newcastle arrivera à Old Trafford qui rebondit lors de la rencontre très attendue de Premier League de samedi.

“Il a fait une bonne pré-saison avec la Juventus, il a joué pour l’équipe nationale, il a passé une bonne semaine avec nous ici”, a déclaré le Patron uni mentionné.

« Il sera certainement sur le terrain à un moment donné, c’est sûr.

« Tout le monde est très heureux de le retrouver, l’ambiance était très bonne. Nous attendons avec impatience samedi bien sûr.

Solskjaer était également à sa conférence de presse d’avant-match à quel point Ronaldo donne-t-il un coup de pouce au reste de l’équipe, répondant : il veut faire plus.

« Il est exigeant, il a vécu sa vie avec la discipline d’un prof de haut niveau. Depuis que je suis arrivé ici, il a été le premier à bien se préparer, tous les jours 45 minutes avant la séance d’entraînement et nous avons commencé à regarder ce gamin et il aura un effet sur tous les joueurs.

«Nous avons grandi en tant que groupe ces dernières années, la détermination, la concentration sur le désir, petit à petit comme faire entrer Rapahel (Varane), il a apporté une mentalité de gagnant. Il n’y a pas d’endroit où se cacher avec des gagnants comme eux, vous ne pouvez pas vous concentrer à 95%, c’est génial de l’avoir.

Fred interdit “une farce”

Solskjaer a également été interrogé sur le fait de ne pas pouvoir faire appel au milieu de terrain Fred ce week-end.

Le Brésilien manquera les deux prochains matchs de United après que la Fifa a interdit aux Diables rouges de refuser de le laisser rejoindre son équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

Le Norvégien a ajouté : « Perdre, perdre la situation, les équipes nationales, les joueurs, les clubs, c’est vraiment une farce.

« Les joueurs veulent jouer mais nous savons tous dans quel genre de situation nous nous trouvons depuis un an et demi avec la pandémie, pour limiter la propagation du virus.

«Nous avons travaillé très dur pour essayer de trouver un moyen, des jets privés, il existe des moyens de les faire entrer et sortir, mais toutes les décisions ont été contre les joueurs, ils veulent jouer pour les équipes nationales et les clubs mais pas autorisés. Déçu par tout cela, le bon sens n’est peut-être plus commun.

« On croise les doigts, un peu de bon sens vient à l’esprit des gens.

