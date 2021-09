Solskjaer confirme que Cristiano jouera contre Newcastle

09/10/2021 à 15h54 CEST

Ole Gunnar Solskjaer, L’entraîneur de Manchester United a confirmé vendredi que Cristiano Ronaldo jouera contre Newcastle United, mais il n’a pas révélé s’il commencera en tant que titulaire ou sur le banc.

Le footballeur portugais débutera ce samedi sa deuxième étape en tant que ‘Red Devil’ à Old Trafford, après son arrivée dans les derniers jours du marché des transferts de la Juventus à Turin. Christian est à Manchester depuis plusieurs jours, après avoir battu le record de buts internationaux avec le Portugal, et a déjà formé avec ses nouveaux compagnons.

“Il a passé une bonne semaine avec nous et il sera certainement sur le terrain ce samedi à un moment donné“Solskjaer a déclaré lors d’une conférence de presse, sans révéler s’il sera dans le onze de départ.

“Nous savons tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, mais il vient ici pour gagner plus. C’est ce qu’il fait. Il a toujours vécu avec la plus grande discipline possible. Même quand il est arrivé ici, je me souviens à quel point il s’est bien préparé. Arrivé 45 minutes avant l’entraînement“.