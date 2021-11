Solskjaer critiqué par l’ancien capitaine de Man Utd pour le traitement de la star dans une diatribe remplie d’explétifs

Ole Gunnar Solskjaer a été critiqué pour son traitement de Donny van de Beek par un ancien capitaine de Manchester United dans une diatribe pleine de jurons.

Les luttes de Van de Beek à Uni depuis son déménagement d’été 2020 de l’Ajax ont été bien documentés. Alors que Solskjaer a commencé à avoir des problèmes ces dernières semaines, le soutien à le hollandais a apparemment grandi.

Il a été très applaudi lorsqu’il a été présenté contre Manchester City ce week-end, et les rapports suggèrent que l’équipe des Red Devils est également confuse par son manque de temps de jeu.

Des experts se sont également prononcés en faveur du joueur de 24 ans. Et l’ancien milieu de terrain de United, Paul Ince, semble très passionné par la situation.

Ince a déclaré à The United Stand: « Donny van de Beek obtient quatre minutes contre l’Atalanta. Ce qui m’inquiète, ce sont les choix qu’Ole fait.

« C’est ce qu’il a dit et Donny a pensé: ‘F*** moi, c’est mon rêve, c’est ce que j’attendais’.

« Deux ans plus tard, il est sur le banc. Ole lui a en fait pris le cul.

« Non seulement il lui a pris la p***, il lui donne quatre minutes contre l’Atalanta et ensuite, ‘oh au fait, voici ta chance, va avoir 10 minutes contre Manchester City où nous n’avons pas touché le ballon pendant 85 minutes et montre-moi ce que tu sais faire ».

« Si j’étais Donny van de Beek, j’aurais dit ‘f *** ça, je ne continue pas maintenant, vous voulez que je continue pendant 10 minutes alors que nous n’avons pas touché le ballon depuis 88 minutes ?’.

« Maintenant, tu lui enlèves encore plus le cul. »

Van de Beek était le troisième et dernier remplaçant standard de United dans la défaite du derby. Jadon Sancho et Marucs Rashford étaient déjà entrés en jeu, renforçant encore sa position dans la hiérarchie.

Les 15 minutes qu’il a accumulées à partir de cela et du match contre l’Atalanta sont les seules qu’il ait obtenues depuis la dernière pause internationale en octobre.

Ince a aussi tiré sur Lingard

Le milieu de terrain offensif n’est bien sûr pas seul dans ses combats. United a une mine de talents dans ses rangs.

En tant que tel, Jesse Lingard n’a lui-même accumulé que 20 minutes depuis cette pause. Cela lui a sans surprise coûté sa place dans l’équipe d’Angleterre.

La décision de ne pas utiliser Lingard en est une autre qui exaspère Ince. Il a ajouté: «Ce sont des décisions comme ça qui me déroutent, vraiment. Je ne comprends pas.

« Il a empêché Jesse Lingard d’aller à West Ham parce qu’il a dit qu’il ferait partie de son équipe. Vous êtes mené 2-0 et vous ne le faites pas jouer.

