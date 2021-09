Solskjaer décrit la réintégration de l’homme de Man Utd et dresse le portrait de son milieu de terrain idéal

Diogo Dalot aura ses chances à Manchester United cette saison, selon Ole Gunnar Solskjaer – qui insiste sur le fait qu’il y avait une raison à son prêt avec l’AC Milan la saison dernière.

Dalot est entré en jeu en première mi-temps Défaite de Man Utd face aux Young Boys en Ligue des champions en milieu de semaine après le carton rouge d’Aaron Wan-Bissaka. Même s’il s’agissait de sa deuxième apparition de la saison, la première n’avait duré que peu de temps, c’était donc sa première vraie chance de montrer ce qu’il avait appris depuis son absence du club.

Après avoir rejoint United en 2018 mais lutté pour faire une percée, l’arrière latéral a accumulé plus d’expérience en Italie avec Milan la saison dernière. L’équipe de Solskjaer a ensuite résisté à la tentation de tirer profit de lui, l’utilisant plutôt comme option de rotation.

L’international portugais devrait avoir plus d’occasions cette saison bien que Wan-Bissaka soit le partant préféré. En effet, Solskjaer a tenu à souligner que Dalot n’a pas été prêté pour le plaisir et qu’il a toujours conservé une place dans leurs projets.

« Diogo a connu un très bon été en étant appelé à l’Euro. Il a bien fait pour les moins de 21 ans du Portugal et a eu une saison en prêt dont il a beaucoup appris à Milan », a déclaré Solskjaer.

« Il est resté en forme, ce qui était important. Et il a des qualités que nous cherchons à exploiter de plus en plus, bien sûr, il a plus d’expérience.

« Nous ne sommes pas là uniquement pour prêter des joueurs pendant des années et des années. Le prêt de l’année dernière était de lui donner de l’expérience et du temps de jeu et je pense qu’il a bien fait quand il est venu l’autre soir.

Alors que certains joueurs ont plaidé pour de nouvelles apparitions, ce fut en grande partie une soirée à oublier pour United.

Ils auraient espéré prendre un bon départ dans leur groupe de Ligue des champions après avoir abandonné la compétition la saison dernière, lorsqu’ils ont atteint la finale de la Ligue Europa.

Les ambitions sont élevées à Old Trafford cette saison sur tous les fronts. Par conséquent, Solskjaer sait qu’ils doivent se remettre immédiatement au travail pour corriger le problème dès le milieu de la semaine.

“Bien sûr, vous attendez de voir quand vous les verrez ce matin quand vous reviendrez. L’attitude est celle à laquelle vous vous attendez”, a-t-il déclaré à propos de leur réaction à la défaite.

« Ils sont concentrés bien sûr, un peu déçus mais pas trop pessimistes. Nous savons que c’est un revers et nous devons faire mieux et nous avons cinq matchs pour obtenir 10 à 12 points dont nous avons besoin. Ce n’est pas le départ que nous voulions mais nous sommes une bonne équipe qui peut rebondir et le groupe est très bon.

L’incohérence a été un thème du mandat de Solskjaer en tant que patron de United. Même si les choses semblaient aller dans la bonne direction la saison dernière. De plus, les recrues estivales de Cristiano Ronaldo, Raphael Varane et Jadon Sancho ne peuvent qu’aider.

Mais ils doivent se débarrasser des changements constants entre les hauts et les bas, même si Solskjaer veut des jugements plus équilibrés.

“Non, cela ne me surprend pas”, a-t-il dit. « J’ai mon travail et nous faisons notre travail. Dans les médias, vous avez tendance à être jugé sur des comportements et des résultats plutôt que sur des intentions. C’est en noir et blanc.

«Mais nous entrons dans le match avec de bonnes intentions; nous effectuons des changements avec de bonnes intentions, entrons dans un tacle et faisons une passe avec de bonnes intentions. Le résultat décide toujours quel titre nous allons voir et très très rarement le jeu est fantastique ou vraiment vraiment mauvais. Il plane juste sur bon ou pas assez bon.

« Nous savons que les attentes sont élevées et nous attendons également plus de nous-mêmes. La performance n’était pas à la hauteur de notre standard.

Solskjaer revendique le milieu de terrain

Un domaine de l’équipe de Solskjaer qui n’a pas été renforcé au cours de l’été, malgré les rumeurs selon lesquelles cela se produirait, était le milieu de terrain central.

Bien sûr, le club a réussi à garder Paul Pogba, mais il n’a toujours pas signé de nouveau contrat. Cela continuera probablement à être une zone de doute pour les mois à venir.

De plus, Solskjaer a le choix entre Scott McTominay, Fred et Nemanja Matic dans un rôle plus profond, et Bruno Fernandes, Donny van de Beek et Jesse Lingard dans un territoire plus avancé.

Mais lorsqu’on lui a demandé sa philosophie globale au milieu de terrain, Solskjaer a déclaré qu’il voulait des joueurs complets sans trop en dévoiler.

“Je ne suis pas ici pour expliquer chaque détail de la façon dont je veux que mon équipe joue”, a-t-il répondu. «Nous voulons des milieux de terrain centraux qui peuvent jouer.

«Le football d’aujourd’hui, c’est qu’il a un bon 6, 8, 10; à l’époque où vous aviez de bons milieux de terrain, Roy Keane, Paul Scholes, Bryan Robson. Vous voyez des joueurs qui peuvent attaquer et défendre et c’est ce que nous recherchons, des milieux de terrain complets et nous essayons de développer cela dans notre milieu de terrain.

«C’est un équilibre entre le nombre de joueurs que vous engagez et la façon dont vous vous défendez parce qu’une petite erreur et une contre-attaque contre vous.

« Philosophie globale… Je ne suis pas assis ici à revendiquer et à parler… Le football est un jeu simple et il s’agit de prendre de bonnes décisions et d’être dans une équipe.

« Parfois, nous examinons trop toutes les subtilités et c’est la passion, c’est le désir – qui veut gagner le ballon ? Lequel des attaquants a l’envie de monter sur le bout des centres ?

« On peut parler de toutes sortes, c’est joli sur le papier. Mais quand vous sortez sur ce terrain, c’est qui veut gagner, c’est l’une des grandes choses. Vous voulez des gagnants et je pense que j’y arrive avec mon équipe, des joueurs d’équipe.

