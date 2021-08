Solskjaer devrait augmenter la charge de travail de la star qui a été « une bouffée d’air frais »

in

Anthony Elanga a été pressenti pour de grandes choses par une légende de Manchester United après avoir été une « bouffée d’air frais » en pré-saison.

Elanga a fait ses débuts en équipe première pour United en mai la saison dernière, marquant lors de sa deuxième apparition dans la finale de la saison contre les Wolves. Le joueur de 19 ans a du potentiel, mais fait régulièrement face à un parcours difficile dans la première équipe. Il y a beaucoup de concurrence pour les places en tête dans l’équipe des Diables rouges.

Tout ce qu’Elanga peut faire, c’est tirer le meilleur parti des opportunités qui se présentent à lui. Mais Ole Gunnar Solskjaer a donné une plate-forme à certains jeunes joueurs et sera au courant de la progression de la starlette suédoise.

Alors que la nouvelle saison démarre, la légende du club Dennis Irwin a soutenu Elanga pour jouer un rôle croissant.

“Nous avons une grande tradition de jeunes garçons qui arrivent”, a-t-il déclaré au Mirror, au nom des nouveaux sponsors de Man Utd, Ecolab. « J’ai regardé les U23 pendant la semaine et [Shola] Shoretire est un footballeur talentueux.

«Je dois dire Elanga, il avait l’air assez impressionnant. Je l’ai regardé contre Chelsea en Youth Cup il y a probablement deux ans et je pensais qu’il était notre meilleur joueur.

«Vous avancez rapidement, il est entré et a joué contre les Wolves l’année dernière, a marqué un but d’avant-centre avec sa tête et j’ai pensé qu’il avait été une bouffée d’air frais en pré-saison.

« Alors il y a goûté. Il y a une grosse compétition donc je ne sais pas à quel point il sera impliqué cette saison. Mais nul doute qu’il jouera en Coupe de la Ligue.

« Il devra peut-être attendre son heure, mais je suis sûr que nous le verrons de plus en plus. »

Elanga a marqué en matchs amicaux contre QPR et Brentford fin juillet. Il est cependant peu probable qu’il participe au match d’ouverture de la saison contre Leeds samedi midi. Avec un bon départ essentiel, Solskjaer peut aller avec ce qui a fait ses preuves.

Solskjaer fait allusion à des sélections offensives

S’exprimant avant le match contre Leeds, Solskjaer a fait le point sur trois de ses principaux attaquants.

Solskjaer est cité sur le site Web de Man Utd comme disant : « Jadon [Sancho] est arrivé et a très bien fait cette semaine. Peut-être un peu trop tôt, je vais voir comment il va.

« Je dirais que vous le verrez. Il est définitivement impliqué dans l’équipe.

« Edi[nson Cavani] est dans le pays. Il vient de terminer sa période d’isolement. Il a eu un peu de temps supplémentaire pour des raisons personnelles.

Anthony Martial est également en lice pour jouer, avec Solskjaer confirmant: “C’était toujours le plan de le jouer pendant 45 minutes [against Everton] et maintenant il est prêt pour demain.

