Solskjaer devrait éliminer le favori de Man Utd dans une décision évidente

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est fait dire qu’il n’y avait “aucune raison” pour qu’il ne supprime pas un favori de longue date d’une star montante.

Avec les arrivées de Raphael Varane et Jadon Sancho, Homme Utd disposent désormais d’un onze de départ le plus fort capable d’égaler n’importe quelle équipe de la ligue. La grande majorité des postes ont maintenant un certain starter, mais une zone qui reste indéterminée est entre les bâtons.

David De Gea était sans doute le gardien de but n ° 1 mondial pendant une grande partie de son mandat à Man Utd. Mais ces dernières saisons, les normes très élevées de l’Espagnol ont commencé à baisser.

En effet, Dean Henderson a eu plusieurs chances d’impressionner la saison dernière après un étincelant passage en prêt avec Sheffield Utd la saison précédente.

Solskjaer a eu la décision de savoir qui devrait être son n ° 1 cette saison. Henderson est toujours en convalescence après avoir contracté Covid-19. Heureusement, cependant, Solskjaer a indiqué que le le bouchon progresse bien vendredi.

Une fois en forme et prêt à revenir, la décision de savoir qui recevra le feu vert passera au premier plan. Mais l’ancien gardien de but de Tottenham, Paul Robinson, pense qu’il n’y a qu’une seule issue possible.

S’adressant à Football Insider, Robisnon a déclaré que De Gea devrait céder la place et que Henderson devrait assumer le rôle. « Je pense quand il [Henderson] revient, il joue », a déclaré Robinson.

“Il a bien fait quand il est entré à la fin de la saison dernière mais n’a vraiment pas eu de chance avec la blessure à l’Euro.

“Maintenant, il a une situation avec Covid, il n’était donc pas disponible pour le premier match de la saison. Il ne s’est pas trompé la saison dernière lorsqu’il a reçu les gants d’Ole.

“Je ne vois aucune raison pour laquelle il ne sera pas le numéro un de United cette saison alors qu’il est en forme et disponible.”

Solskjaer confirme les plans de Man Utd pour Pogba

Pendant ce temps, Solskjaer a décrit ce qu’il attend de Paul Pogba après avoir confirmé les plans du club pour le Français lié au PSG cet été.

Au cours de la dernière année de son contrat, la spéculation a commencé à tourbillonner sur l’avenir à long terme de Pogba.

Le PSG a été fortement pressenti pour faire un pas, que ce soit cet été ou le suivant. Homme Utd sont entendus comme souhaitant retenir les services de Pogba, et souhaitent remettez-lui une nouvelle affaire à des conditions améliorées.

Maintenant, répondant aux questions sur Pogba, Solskjaer a déclaré aux journalistes qu’il était convaincu que Pogba resterait à Old Trafford – pour cette saison au moins. “Oui, je m’attends à ce que Paul soit ici le premier septembre”, a déclaré le Norvégien (via Goal).

«Si vous avez un contrat de cinq ans ou un contrat d’un an, lorsque vous signez pour Man Utd, vous devez relever le défi de performer à un niveau constant.

«Je ne crains pas du tout que la durée du contrat d’un joueur modifie le niveau de sa motivation et de son inspiration. Vous voulez bien jouer pour votre équipe, vos coéquipiers, vous-même, votre famille, à chaque fois que vous jouez.

Solskjaer a poursuivi en expliquant ce qu’il attend de Pogba au cours de ce qui pourrait finalement être sa dernière saison à Old Trafford.

