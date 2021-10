Solskjaer en avertissement à Ronaldo, Maguire et co lors de la vérification de la réalité de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer a averti ses stars sous-performantes que personne à Manchester United n’est indispensable, y compris le manager lui-même.

La sous-pression diables Rouges Le patron affirme que même des joueurs de grande envergure comme Cristiano Ronaldo et le skipper Harry Maguire ne sont pas « imperturbables », alors que le club cherche à rebondir après le 5-0 à domicile de la semaine dernière contre son rival amer Liverpool.

Mais après une semaine difficile, au cours de laquelle il a admis qu’il n’avait reçu aucune assurance sur son avenir de la part du conseil d’administration d’Old Trafford, Solskjaer a concédé que le mâle s’arrête très clairement avec lui.

« Dans une équipe comme celle que nous avons avec des joueurs de première qualité, tout le monde s’attend à jouer. Je m’attends à ce que chacun d’entre eux s’attende à jouer », a-t-il déclaré.

«Mais ils sont aussi prêts à savoir qu’ils ont de bons coéquipiers autour d’eux. Personne n’est imperturbable, bien sûr qu’ils ne le sont pas.

« C’est à moi de choisir la bonne équipe pour les matchs et de voir qui est dans le bon état d’esprit pour cela, puis mardi en Ligue des champions. »

Solskjaer aurait reçu le soutien du club, malgré la débâcle de Liverpool. Cependant, à moins qu’il n’obtienne des résultats positifs contre les Spurs, l’Atalanta puis Manchester City le week-end prochain, il pourrait être absent.

Solskjaer a admis, cependant, que les pourparlers de cette semaine se sont arrêtés sans un soutien sans équivoque.

« J’ai eu des contacts avec le conseil d’administration et je ne m’attends pas à ce qu’ils viennent me donner des assurances », a déclaré Solskjaer.

«Quand vous avez une performance et un sort comme nous l’avons eu, ce n’est pas ce que j’appelle et dis. Mon travail consiste à arranger les choses et c’est ce que j’essaie de faire.

« Je ne suis pas ici pour demander des assurances.

Solskjaer fait preuve d’esprit combatif

United débute le match de samedi à la septième place, à un point des Spurs et à huit points de Chelsea.

Cependant, Solskjaer insiste sur le fait que lui et son équipe pourraient gérer la pression.

« J’ai vécu de très mauvais moments en tant que joueur ici. Quand j’étais manager, j’ai dû faire face à des revers », a-t-il ajouté.

« Il y a eu au moins deux ou trois crises depuis que je suis manager ici. Une chose que je peux dire, c’est que je vais toujours donner un bon coup et riposter. »

