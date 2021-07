Solskjaer envisage l’avenir d’Elanga et révèle quand Sancho rejoindra l’équipe ⋆ .

Anthony Elanga est sorti du banc pour marquer contre QPR samedi (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer est enthousiasmé par l’avenir de l’adolescent de Manchester United Anthony Elanga, laissant entendre que l’attaquant pourrait rester au club cette saison plutôt que de partir en prêt.

Le joueur de 19 ans est au club depuis 2014 et a fait ses débuts en équipe première à la fin de la saison dernière, commençant deux matches de Premier League et marquant un but.

Le Suédois n’a pas commencé le match amical contre QPR samedi, mais il est sorti du banc et a marqué lors de la défaite 4-2 à Londres, alors qu’il avait débuté lors de la victoire de pré-saison contre Derby County le week-end dernier.

Solskjaer a été très impressionné par ses progrès, et bien que cela puisse être le choix évident pour le jeune d’être prêté cette saison, il en a peut-être fait assez pour concourir dans la première équipe à Old Trafford.

“Il serait plus facile de dire que le garçon devrait être prêté, mais il s’en sort si bien”, a déclaré Solskjaer après la défaite contre QPR.

«Il est électrique, son rythme, son habileté, il n’a peur de rien. Il a le courage, la bravoure d’un joueur de Man Utd.

Ole Gunnar Solskjaer a été très impressionné par Elanga (Photo: .)

“Aujourd’hui, il s’est créé des opportunités pour les autres, s’est créé des opportunités pour lui-même, a marqué un bon but lors de son opportunité la plus difficile.

«Je ne serais pas surpris qu’il reste ici. Ça dépend, on sait que c’est important pour lui de se développer et d’avoir du temps de jeu mais pour le moment on n’a pas vraiment décidé.

« S’il continue comme il est, nous pourrions vouloir le garder. »

Plus : Manchester United FC



Le nouvel arrivant Jadon Sancho, qui a signé du Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling, rendra difficile pour Elanga d’entrer dans la première équipe.

La star anglaise n’a pas encore rejoint le reste de ses nouveaux coéquipiers après avoir aidé les Three Lions à la finale de l’Euro 2020, ne perdant qu’aux tirs au but contre l’Italie.

Solskjaer a confirmé que tous les joueurs anglais, et Fred qui jouait pour le Brésil lors de la Copa America, reprendraient leurs fonctions à United “dans environ 10 jours”.

Jadon Sancho a terminé son transfert à Manchester United (Photo: .)

Cela signifie que la chaîne de joueurs internationaux, qui comprend également Harry Maguire, Luke Shaw et Marcus Rashford, sera de retour à l’entraînement vers le 3 août, donc ils manqueront les matchs amicaux contre Brentford (28 juillet) et Preston (31 juillet) .

United a ensuite un autre match amical contre Everton le 7 août avant de commencer sa saison contre Leeds le 14 août.



