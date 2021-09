Solskjaer espère que la décision clé ne hantera pas Man Utd au milieu de Ronaldo, selon Lukaku

in

Ole Gunnar Solskjaer espère que sa décision de supprimer Romelu Lukaku ne reviendra pas pour mordre Man Utd après avoir fait une réclamation au sujet de l’attaquant de Chelsea et de Cristiano Ronaldo.

Chelsea a re-signé Lukaku pour un montant record de 97,5 millions de livres sterling. Cette décision a été considérée comme la dernière pièce du puzzle de Thomas Tuchel après que son équipe ait manqué de tranchant dans le dernier tiers malgré le titre de champion d’Europe la saison dernière.

Lukaku a prouvé qu’il marquera des buts à un rythme constant partout où il atterrira. Mais son sort avec l’Inter Milan après son départ Homme Utd en 2019, le jeu du joueur de 28 ans a fait un pas de géant.

Lukaku est désormais un attaquant complet et a fourni une vitrine inquiétante lors de ses deuxièmes débuts avec les Blues contre Arsenal en dominant à la fois Ben White et Pablo Mari.

C’est le retour du Belge à Stamford Bridge qui a fait de Chelsea le favori du titre aux yeux de beaucoup. Mais selon le Sun, Solskjaer pense que son équipe est l’équipe à battre après avoir obtenu son propre retour de superstar.

L’icône portugaise Cristiano Ronaldo a accepté un retour sensationnel au club lors de la dernière semaine de la fenêtre. Ronaldo assumera probablement le rôle d’attaquant central, et Solskjaer pense qu’il est essentiel pour mettre fin à la sécheresse nationale de neuf ans de Man Utd.

Le Sun affirme que Solskjaer pense que les « avant-centres prolifiques » sont la clé de toute inclinaison de titre. Ronaldo cochera cette case pour Man Utd, mais Solskjaer se méfierait de Chelsea.

Il est indiqué qu’il considère les Blues comme le principal rival pour le titre de Man Utd, pas Man City ou Liverpool. C’est principalement à cause de Lukaku avec Solskjaer croyant qu’il est le seul homme capable d’égaler le score de Ronaldo.

Man City n’a pas réussi à signer Harry Kane et semble donc prêt à confier à l’ailier Ferran Torres la direction de la ligne. Liverpool, quant à lui, a Roberto Firmino en poste. Le Brésilien a reçu des éloges chaleureux pour son impact global, bien qu’il n’ait pas réussi à doubler les chiffres de la ligue au cours de chacune des deux dernières saisons.

L’article note également que Solskjaer pense maintenant que le retour de Ronaldo rend la récolte actuelle «plus forte» que l’équipe triple gagnante de 1999.

Néanmoins, il est réitéré que le Norvégien est convaincu que sa décision de vendre Lukaku il y a deux ans pourrait encore revenir en force.

J’étais “dans la merde” à Man Utd – Lukaku

Pendant ce temps, Lukaku dit que Chelsea a offert deux joueurs en échange de lui à l’Inter Milan avant que les Bleus n’acceptent finalement de payer 115 millions d’euros pour re-signer l’attaquant.

S’exprimant en service international, Lukaku a révélé les détails des approches de Chelsea.

“Je n’ai réalisé que Chelsea était sérieux quand ils ont fait leur troisième offre. Ils ont d’abord offert 100 millions d’euros. Puis 105 M€, 105 M€ plus Alonso. Ensuite, ils ont offert 110 millions d’euros plus Zappacosta, mais l’Inter a dit non », Lukaku a déclaré à HLN.

«Je ne voulais pas aller dans le dos de l’Inter. Ils m’ont sorti de la merde. J’étais dans un trou profond à Manchester United.

« Après la formation, je suis allé à [head coach Simone] Le bureau d’Inzaghi. Je ne voulais pas gâcher l’ambiance car je n’étais plus la tête à Milan. Alors je lui ai demandé : s’il vous plaît, trouvez un accord.

