Solskjaer et Cie en demi-finale de la Ligue Europa ce soir

Manchester United v Roma en direct et nouvelles de l’équipe: Solskjaer et co en demi-finale de la Ligue Europa ce soir

Manchester United affrontera la Roma ce soir lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer affronte la Roma en demi-finale de la Ligue Europa

Ole Gunnar Solskjaer a agacé les fans de la Roma dans la préparation de ce match après avoir fait des commentaires sur le fait qu’il “ ne connaissait pas ” le club et “ ne les avait pas vus jouer ”.

Il a ajouté une autre dimension à ce qui devrait être une rencontre passionnante entre deux des deux équipes européennes.

United a battu Grenade au dernier tour tandis que la Roma dépassait l’Ajax pour atteindre les quatre derniers.

Maintenant, les Red Devils voudront faire une démonstration positive à domicile ce soir et être en mesure de prendre l’avantage sur l’Italie pour le match retour la semaine prochaine.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera Arsenal ou Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai.

Man United v Roma: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le jeudi 29 avril.

La couverture complète d’Old Trafford sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Dean Ashton.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Man United v Roma: Actualités de l'équipe

Le duo United Anthony Martial et Phil Jones sont les seuls problèmes pour United avec les deux ratés.

Eric Bailly, qui a récemment signé un nouvel accord à Old Trafford, pourrait faire sa première apparition dans six semaines.

Les Red Devils affrontent Liverpool en Premier League ce week-end et il reste à voir comment Ole Gunnar Solskjaer remuera son pack pour cette cravate serrée.

La star de la Roma, Edin Dzeko, cherchera à abattre Man United Man United v Roma: Qu’est-ce qui a été dit?

Ole Gunnar Solskjaer est convaincu qu’une croyance, une expérience et une motivation accrues peuvent aider United à mettre fin à leur demi-finale.

Après avoir perdu dans les quatre derniers de la Carabao Cup, de la FA Cup et de l’Europa League en 2019/20, les Red Devils ont continué à tomber au même stade de la Carabao Cup de cette saison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait plus de croyance au sein du groupe cette fois-ci, le patron de United, Solskjaer, a déclaré: «Oui, j’aimerais le penser.

«Les joueurs ont eu une autre année, ils sont plus expérimentés, ils ont traversé des moments difficiles.

«C’était une fin étrange pour la saison dernière avec un tournoi et même si nous voulions aller en finale, c’était une atmosphère étrange et une sensation de rester en Allemagne.

«Maintenant, avec la motivation d’avoir ces déceptions, je suis très confiant que nous obtiendrons une bonne performance.

“C’est ca le truc. Vous arrivez à une situation comme celle-ci, l’équipe est en forme, elle est confiante et vous espérez à ce moment-là que nous pourrons produire dans la nuit.

«C’est de ça qu’il s’agit, produire en 90 ou 180 minutes, et avoir cette qualité et parfois de la chance pour se rendre en finale.»