Solskjaer et co envisagent la finale de la Ligue Europa alors que Donny van de Beek obtient un départ rare

Manchester United cherchera à terminer son travail sur la Roma ce soir et à réserver sa place pour la finale de la Ligue Europa.

United a remporté une superbe victoire 6-2 lors de leur demi-finale aller à Old Trafford la semaine dernière.

Man United a battu la Roma 6-2 la semaine dernière avec Edinson Cavani marquant deux fois

Bruno Fernandes et Edinson Cavani ont tous deux marqué deux fois alors que les Red Devils venaient de l’arrière pour remporter une superbe victoire.

Désormais, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer seront à Rome alors qu’ils cherchent à terminer la cravate.

La Roma a limogé Paulo Fonseca plus tôt cette semaine et a confirmé que l’ancien patron de United, Jose Mourinho, prendra les commandes cet été.

Soit Arsenal, soit Villarreal attendra les vainqueurs de ce match nul en finale de la Ligue Europa le mercredi 26 mai.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer cherche à se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Roma contre Man United: Équipes confirmées

Roma XI: Mirante, Karsdorp, Smalling, Ibanez, Bruno Peres, Cristante, Mancini, Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Suppléants: Cievo, Zalewski, Santon, Mayoral, Boer, Fuzato, Darboe, Kumbulla, Bove.

Man United XI: De Gea, Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw, Van de Beek, Fred, Greenwood, Fernandes, Pogba, Cavani.

Suppléants: Henderson, Lindelof, Tuanzebe, Matic, Elanga, Amad, Williams, McTominay, Grant, Telles, Mata, Rashford.

Roma contre Man United: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man United, Ole Gunnar Solskjaer: «Nous n’allons pas jouer sur le résultat, nous allons jouer pour gagner ce match.

«C’est la seule façon dont je pense que nous pouvons jouer à ce match.

«Bien sûr, il pourrait y avoir un ou deux changements dans la sélection, mais nous devons entrer en finale.

«Tout le monde dit que c’est fait, mais j’ai vu de plus grands bouleversements que cela. La Roma a battu Barcelone au match retour après avoir perdu 4-1.