Solskjaer et Ronaldo affrontent un affrontement clé en Premier League

Manchester United pourrait se hisser en tête du classement de la Premier League lorsqu’il accueillera Aston Villa ce week-end.

United contre Villa a dû être reprogrammé pour un coup d’envoi anticipé samedi, ce qui signifie qu’il s’oppose à Chelsea contre Manchester City.

Man United accueille Aston Villa ce week-end

Si United améliore le résultat de Chelsea, ils iront en tête malgré la pression croissante sur Ole Gunnar Solskjaer.

United a battu West Ham dans un affrontement extrêmement dramatique le week-end dernier avant de s’incliner face aux Hammers lors de la Coupe Carabao en milieu de semaine.

Villa, quant à lui, a écrasé Everton samedi dernier et doit trouver une certaine cohérence.

Man United v Aston Villa: commentaire talkSPORT

Le choc de la Premier League aura lieu le samedi 25 septembre et débutera à 12h30.

La couverture complète d’Old Trafford sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Les commentaires proviendront d’Alex Crook et de l’ancien défenseur anglais Micky Gray et pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

United n’a pas de nouveaux problèmes à affronter, seul Marcus Rashford a confirmé son absence.

Edinson Cavani pourrait revenir dans son effectif.

Reste à savoir qui Ole Gunnar Solskjaer choisira au milieu de terrain et en attaque.

Pour Villa, John McGinn et Leon Bailey sont dubitatifs alors que Trezeguet reste absent.

Axel Tuanzebe est inéligible pour affronter son club parent.

Solskjaer a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des médias et des fans cette semaine Man United contre Aston Villa: Statistiques du match Manchester United a remporté 18 de ses 21 derniers matchs de championnat à domicile contre Aston Villa (D2 L1), ne marquant qu’une seule fois dans cette course.Aston Villa n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses 45 derniers matchs de Premier League contre Manchester United (D11 L33) et n’a remporté aucune victoire lors de ses 17 derniers contre eux depuis une victoire 1-0 à Old Trafford en décembre 2009.En Premier Dans l’histoire de la ligue, aucune équipe n’a remporté plus de matchs contre un adversaire que les 37 victoires de Manchester United contre Aston Villa. ). Cependant, les Red Devils ont également concédé lors de chacun de leurs sept derniers matchs de championnat à Old Trafford, le dernier ayant un circuit de haut niveau plus long sans feuille blanche en février 1972 (8 matchs). Manchester United est le meilleur buteur du Premier ministre. Ligue jusqu’à présent cette saison avec 13 buts. Avec un total de huit buts attendus, les Red Devils surpassent également leur xG plus que toute autre équipe cette saison (5 buts de plus). Aston Villa a perdu ses deux matchs à l’extérieur de Premier League cette saison, concédant trois buts à chaque défaite. En effet, les Villans ont perdu cinq de leurs huit derniers matches de championnat à l’extérieur (W2 D1), plus que lors de leurs 15 précédents sur la route (W7 D4 L4). Aucune équipe n’a eu plus d’attaques directes en Premier League cette saison que Villa Aston (15). Une attaque directe est une attaque qui commence juste à l’intérieur de la moitié de terrain d’une équipe, avec au moins 50 % de mouvement vers le but adverse qui se termine par un tir ou une touche dans la surface adverse. Bruno Fernandes de Man Utd a marqué dans les trois matchs de Premier League. contre Aston Villa, avec ses trois buts sur penalty. Un seul joueur a marqué plus de buts contre un adversaire, dont 100 % de pénalités dans la compétition – Troy Deeney contre Man Utd (4). Depuis début février (quand il a rejoint West Ham en prêt), seul Kelechi Iheanacho (12 ) a marqué plus de buts en Premier League que Jesse Lingard (11). Lingard cherche à marquer dans trois matchs de championnat consécutifs pour Man Utd pour la première fois. Cristiano Ronaldo de Man Utd a la distance de tir moyenne la plus courte du but des 23 joueurs à avoir eu au moins 10 tirs ouverts en Premier League cette saison ( 12,6 mètres – hors collecteurs).