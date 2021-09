Solskjaer explique pourquoi Man Utd est mieux équipé pour la Ligue des champions

in

Ole Gunnar Solskjaer pense que Manchester United a maintenant l’équilibre vers lequel ils se sont construits qui peut les aider à faire mieux en Ligue des champions cette saison.

United entame sa campagne de Ligue des champions pour la saison 2021-22 mardi soir. Ils se sont rendus en Suisse pour une bataille à Berne contre les Young Boys. Sur le papier, ils apparaissent comme les adversaires les plus faciles d’un groupe qui comprend également Villarreal et Atalanta. Mais aucun match de cette compétition ne peut être qualifié de routine.

Bien sûr, United n’a même pas réussi à sortir de la phase de groupes la saison dernière. Ils sont arrivés troisièmes avant d’atteindre la finale de la Ligue Europa, qu’ils ont perdu aux tirs au but contre Villarreal. Cette année, ils visent à faire meilleure impression dans la première compétition continentale de clubs d’Europe.

Ils entament leur premier match cette saison sur le dos d’un victoire édifiante 4-1 sur Newcastle, dans lequel Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors de ses deuxièmes débuts pour le club.

Cela leur a redonné confiance et Solskjaer vise ensuite haut.

À la question assez évidente de savoir s’ils veulent aller plus loin cette année, Solskjaer a répondu : « Bien sûr, comme vous le dites, nous avons passé de très bonnes nuits mémorables au club et ce sont les plus grandes nuits.

« L’objectif est d’aller jusqu’au bout, mais nous savons que ce sera difficile. C’est toujours le cas.

“Mais nous avons ajouté de la qualité, de l’expérience et de la jeunesse à l’équipe et j’espère que nous sommes mieux préparés pour ce qui va arriver.”

Comme Solskjaer l’a mentionné, l’équipe de United a été renforcée cet été sur le marché des transferts. En plus de Ronaldo, les cibles à long terme Jadon Sancho et Raphael Varane ont enfin rejoint le club.

Ronaldo et Varane ont remporté la Ligue des champions ensemble à quatre reprises avec le Real Madrid, apportant une expérience qui pourrait être cruciale pour United cette saison.

Mais Solskjaer s’attend à ce que ses jeunes talents – comme Sancho – fassent également impression.

Il a déclaré: «Je pense que parfois, vous pouvez aussi aller loin avec les jeunes, mais dans certains jeux, l’expérience jouera bien sûr son rôle. Mais dans d’autres, vous avez besoin de l’exubérance et du courage de la jeunesse.

Dans l’ensemble, il est satisfait de la composition actuelle de l’équipe, ce qui signifie que le plan de United se concrétise.

Solskjaer a ajouté : « Cette équipe a grandi et mûri au cours des dernières saisons, cela a toujours été le plan. L’appel remonte à trois ans, à l’époque où je suis arrivé, nous voulions une équipe expérimentée et de qualité capable de relever des défis.

“David [De Gea] assis à côté de moi, Harry [Maguire] est là depuis quelques années maintenant, Raphaël et Cristiano. Nous avons appris.

“Le groupe est spécial car unis, ils prennent soin les uns des autres et cela va nous être très utile.”

Solskjaer parle de Paul Pogba

Lorsqu’on lui a demandé si la présence de Ronaldo pouvait aider à persuader Paul Pogba – dont le contrat expire à la fin de la saison – de rester, Solskjaer a déclaré : “Eh bien, c’est à nous maintenant d’obtenir des résultats et de nous prouver que nous pouvons gagner des trophées.

“Tous ceux qui signent pour United veulent gagner des trophées et faire partie d’une équipe United gagnante. C’est le sentiment le plus magique. Je pense que tout le monde est concentré à faire de son mieux et voyons où cela va. »

Parlant plus spécifiquement de Pogba, qui est resté au club au-delà de la fenêtre de transfert, Solskjaer a révélé ses impressions sur le Français.

Cependant, le manager a donné une alternative à son record de passes décisives prometteur.

Solskjaer a déclaré : « Paul est revenu en forme. Il a travaillé très dur pendant l’été. Il est revenu maigre et en forme.

« En quoi consiste une assistance ? Un pass carré à Bruno [Fernandes] et il le met dans le coin supérieur? Ou un grand bal pour Mason [Greenwood]?

«Paul a toujours été un excellent passeur et il n’a pas obtenu de passes décisives de ses meilleures passes cette saison. Je ne fais pas attention aux passes décisives, c’est un truc sur les réseaux sociaux. Mais Paul a bien joué, c’est sûr.

