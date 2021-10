Solskjaer fait dire à Cavani que les fans de Man Utd vont adorer; répond à la statistique de « l’équipe la plus ancienne »

Ole Gunnar Solskjaer a révélé le rôle qu’Edinson Cavani a joué pour aider à éliminer leur défaite à Liverpool la semaine dernière, et a admis « qu’il était temps » après avoir sélectionné son onze le plus vieux de tous les temps pour affronter Tottenham.

Manchester United a répondu avec style dimanche lorsque mettre Tottenham au fil de l’épée dans le nord de Londres. United est sorti avec une victoire critique 3-0 pour alléger la pression sur Solskjaer.

Le Norvégien a apporté plusieurs ajustements tactiques et de sélection pour le concours, notamment en passant à un dos trois. Il a également rappelé l’attaquant vétéran Cavani au onze pour s’associer à Cristiano Ronaldo à l’avant.

La paire s’est avérée une poignée pour la ligne arrière de Tottenham et les deux ont marqué la victoire. Et s’exprimant après le match, Solskjaer a affirmé que les fans de Man Utd adoreront.

Le Norvégien a déclaré que rappeler Cavani était une décision facile après qu’il a produit « probablement la meilleure performance que quelqu’un ait jamais réalisée lors d’une séance d’entraînement ici » lors de la première séance de groupe après la défaite de Liverpool.

Solskjaer a également estimé que l’expérience de son équipe était critique, affirmant que les « vieillards étaient dirigés par le front ».

« L’expérience a été vécue – on m’a dit que c’était la plus ancienne équipe que j’ai choisie pour Man United et qu’il était temps pour cela », a-t-il déclaré (via l’AP).

«Je suis ici depuis plus ou moins trois ans maintenant en tant que manager et la performance d’entraînement d’Edinson Cavani mardi est probablement la meilleure performance que quelqu’un ait jamais réalisée lors d’une séance d’entraînement ici. Les vieillards menaient par le front.

Parlant de la relation de Cavani avec Ronaldo, Solskjaer a ajouté : « Ils jouent bien ensemble, ils ont beaucoup de respect l’un pour l’autre.

« Bien sûr, nous avons des tas et des tas de joueurs talentueux et pour apprendre de ces deux-là, ils doivent apprendre aussi vite que possible parce que ces deux-là, le rythme de travail qu’ils mettent, la qualité qu’ils mettent est sans égal rien. »

Bielsa, Smith et six autres managers de Premier League sous pression pour obtenir des résultats

Ronaldo montre son expérience en réponse aux critiques

Le premier buteur Ronaldo espère que le résultat aidera United à franchir un cap après une période difficile.

« C’était dur. On ne s’attendait pas aux deux derniers résultats en Premier League », a déclaré l’attaquant (via l’AP).

« Mais j’espère que cette fois nous avons changé de page. Tout le monde connaît son rôle dans l’équipe, il n’y a pas que l’entraîneur que beaucoup pointent du doigt (pour la critique), ce sont aussi les joueurs.

«Je crois que quelque chose s’est passé pour une raison et nous devons être heureux pour cet après-midi incroyable. Nous gagnons 3-0 dans un stade à l’extérieur contre une équipe difficile et nous en sommes ravis et heureux. »

Interrogé sur les critiques et l’examen minutieux, Ronaldo a répondu : « Pas seulement pour l’entraîneur, pour le club, pour les joueurs, c’est normal. Le club est tellement grand et les critiques sont toujours là.

«Pour moi, ça ne me dérange pas parce que j’ai joué 18 ans dans le football donc je sais qu’un jour c’est parfait et un autre jour nous sommes nuls. Je le sais et nous devons nous en occuper.

« C’est toujours mieux quand les gens te félicitent et qu’ils sont contents de toi quand tu gagnes. Mais parfois la vie est comme ça. Parfois, nous devons traverser de mauvais moments et nous devons changer et nous avons changé aujourd’hui.

LIRE LA SUITE: Notes des joueurs: les exploits de Ronaldo atténuent la pression, les stars rappelées excellent alors que Man Utd coule Tottenham