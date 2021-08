Solskjaer fait l’éloge de deux stars de Man Utd pour des « moments spéciaux » ; Pogba partage une blague sur le retour de Ronaldo

Le patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, a salué deux stars pour leurs moments «spéciaux» contre les Wolves, tandis que Paul Pogba a partagé une blague en un mot sur le retour de Cristiano Ronaldo.

Homme Utd a remporté la victoire tard à Molineux lorsque Mason Greenwood a de nouveau montré pourquoi il est l’un des talents les plus brillants du football anglais. Le jeune a propulsé une frappe basse entre le corps et le bras de Jose Sa pour s’assurer que les débuts complets de Raphael Varane et Jadon Sancho en Premier League étaient gagnants.

Ce fut par ailleurs une lutte pendant une grande partie de l’après-midi pour les Diables rouges, Adama Traoré en particulier faisant des ravages tout au long.

La plus grande chance du match est revenue à Romain Saiss, mais David de Gea a réussi un double arrêt vraiment magnifique pour déjouer le défenseur central.

S’adressant à la BBC après le match, Solskjaer a déclaré initialement sur le double arrêt de De Gea: «Le premier, il était dans la bonne position, mais le second est spécial, comment il réagit et y a une main forte.

« Je dois dire que David est revenu avec une détermination dans son travail et je suis ravi pour lui.

À propos de la faute potentielle de Pogba sur Ruben Neves avant le but, Solskjaer a ajouté : « La semaine dernière, je me plaignais parce que nous n’avons pas commis de faute – c’est la façon de jouer maintenant. Ils veulent que ça coule, ils veulent un arbitrage plus clément.

“Je ne pense pas que ce soit une faute, je pense que deux d’entre eux vont chercher le ballon et c’est un bon tacle de Paul [Pogba].

« Il doit être cohérent, mais il faudra quelques semaines pour trouver cette ligne correcte. On nous a dit avant le match d’aujourd’hui que l’arbitre laisserait le jeu se dérouler. Avec la foule, la passion, le jeu était une question de passion dans la foule et sur le terrain. »

Sur le but de Mason Greenwood, le Norvégien a conclu : « C’est spécial. C’est bien de tirer sur la cible sous cet angle, bien sûr, le gardien aurait peut-être pu le sauver, mais il l’a touché si rapidement.

“La beauté de lui est qu’il peut sortir du pied droit et à l’intérieur du pied gauche, donc c’est difficile pour un défenseur.”

Concernant les débuts de Varane, Solskjaer a déclaré : « Il était classe. Composé, expérimenté, bon sur le ballon, dans les airs. Il a tout en tant que défenseur central, donc je suis ravi de sa performance.

Quant à savoir si Cristiano Ronaldo fera ses débuts à Man Utd contre Newcastle après la pause internationale, Solskjaer a déclaré: “J’espère qu’il le fera. Nous travaillons pour y parvenir. C’est un garçon spécial, ou un homme maintenant, c’était un garçon quand je jouais avec lui. Bien sûr, nous voulons que cela dépasse la ligne.

«Bien sûr, les joueurs sont excités, certains ont joué avec lui dans leur équipe nationale. Vous voyez les fans – ils sont excités. C’est ce qu’il fait, c’est un joueur spécial.

Sur la victoire d’aujourd’hui : « Ça a été une bonne semaine, sept points au tableau. Nous avons dit la semaine dernière après le tirage au sort, si nous gagnons le prochain, ce ne sera peut-être pas un mauvais tirage.

Pogba plaisante sur le retour de Ronaldo

S’exprimant dans une double interview après le match, De Gea et Pogba ont donné leurs réflexions sur une variété de sujets.

Sur son double arrêt spectaculaire, De Gea a déclaré : « C’était si rapide, le premier a touché mon corps, puis j’ai fait le double arrêt. C’était bien parce que l’équipe, après l’arrêt, a marqué le but, nous avons gagné trois points. »

Parlant du défi avec Neves qui a attiré les plaintes des Wolves avant le but, Pogba a déclaré: «Je ne l’ai pas touché. C’est la Premier League, c’était un 50-50, chaque week-end qui se passe. On gagne le ballon et on marque.

Interrogé sur l’arrivée imminente de Cristiano Ronaldo, Pogba a plaisanté : « Qui ?

De Gea : « C’est comme un rêve de le retrouver, ce sera génial – c’est déjà génial, ça se sent dans l’atmosphère. J’espère qu’il pourra apporter quelque chose de spécial pour rendre l’équipe encore meilleure.

Concernant la victoire âprement disputée, De Gea a ajouté : « C’est bien de gagner, mais maintenant il est temps de jouer pour les titres. Les records sont corrects, mais vous devez aller chercher des titres. Nous n’avons pas très bien joué, mais c’est une énorme victoire pour nous.

Paul Pogba : « C’était un match difficile, c’est très difficile de jouer ici. On a très bien fait, on a eu des occasions, un hors-jeu. David était incroyable comme toujours. Nous avons gagné, nous l’avons fait.

