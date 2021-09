Solskjaer fait pression “directement” sur Man Utd pour conclure le premier de quatre nouveaux accords

in

Ole Gunnar Solskjaer met « directement » la pression sur Man Utd pour conclure le premier des quatre accords potentiels cités sur une « liste », selon une source de confiance.

Le plus grand défi de Solskjaer cette année sera peut-être de garder la pléthore d’options d’attaque qu’il possède maintenant heureuses. Les arrivées jumelles de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho ont fourni au Norvégien sans doute l’ensemble d’attaquants le plus redoutable de la Premier League.

Malgré le coût de 73 millions de livres sterling, Sancho a été retiré de l’équipe en tant que Homme Utd a remporté une étroite victoire 2-1 sur West Ham dimanche après-midi. Sancho a été retiré du banc, mais c’était Jesse Lingard qui a volé la vedette.

Mais de toutes les options à la disposition de Solskjaer, il semble Lingard est le plus susceptible de suivre Daniel James à Old Trafford.

Le joueur de 28 ans est dans la dernière année de son contrat. West Ham était connu pour avoir tenté de ramener Lingard à bord cet été après son superbe séjour en prêt la saison dernière. Ils ont été pressentis pour être parmi les prétendants une fois de plus en janvier dans ce qui déclencherait probablement une guerre d’enchères.

Cependant, le joueur souhaite rester à Man Utd et cherche à se battre pour un temps de jeu régulier.

Et selon le journaliste de confiance Fabrizio Romano, Lingard pourrait avoir la plate-forme pour le faire. Romano a tweeté que Man Utd était en “contact direct” avec Lingard et son père au sujet d’un nouvel accord.

Le club « espère toujours prolonger » l’accord de Lingard après que leur proposition d’ouverture a été rejetée la semaine dernière. Soulignant à quel point Lingard est considéré par Solskjaer, Romano a déclaré que le manager “poussait directement” pour une résolution rapide.

En cas de percée, trois autres accords pourraient bientôt suivre. Romano a déclaré que Lingard faisait partie d’une “liste de contrats” de quatre personnes que Man Utd a l’intention de résoudre.

Les autres stars citées comme étant en attente de renouvellement sont Bruno Fernandes, Paul Pogba et Luke Shaw.

Lingard exhorté à quitter Man Utd

Pendant ce temps, Stan Collymore a exhorté Lingard à envisager de déménager en janvier, s’il n’avait pas la chance d’impressionner à Old Trafford.

Interrogé sur la situation de Lingard et l’intérêt de West Ham, Collymore a déclaré : « A 28 ans, c’est maintenant ou jamais pour Jesse Lingard à Manchester United.

« Il devrait avoir une chance de briller par Solskjaer sur 10 à 15 matchs. S’il peut saisir cette opportunité, alors l’équipe s’en portera mieux. Il n’y a pas de questions sur Lingard, qui nous a montré la saison dernière avec West Ham de quoi il est capable.

«Donc, si Solskjaer ne lui donne pas la même chance que les autres, il doit s’asseoir avec ses agents et voir ce qui est proposé.

« J’aurais même une conversation sur le fait de sortir en janvier si je devais me retrouver à jouer 20 minutes ici et là, puis à manquer des matchs. Les Hammers le prendraient en un clin d’œil, comme d’autres en Angleterre, en Espagne et en Italie.

