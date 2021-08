Solskjaer fournit des mises à jour à Sancho et Varane avec le duo Man Utd toujours absent

in

Ole Gunnar Solskjaer a fourni des mises à jour sur les statuts de Jadon Sancho et Raphael Varane après avoir mis Everton à l’épée pour conclure la pré-saison.

Homme Utd a conclu sa campagne de pré-saison avec une victoire complète de 4-0 sur Everton de Rafael Benitez. Bruno Fernandes a mis sa misère Euro 2020 fermement dans le rétroviseur en marquant le choix du peloton directement sur un coup franc.

S’adressant au site officiel de Man Utd après le match, Solskjaer a déclaré à propos de l’impressionnante victoire : « Lorsque vous apportez des changements, les matchs de pré-saison se déroulent toujours de cette façon, ou la plupart du temps, de cette façon. [intense first half, quieter second half].

« Il s’agissait d’obtenir les minutes, d’essayer d’obtenir l’intensité, le travail qu’ils ont fait jusqu’à présent en pré-saison a été bon et nous avons été récompensés par quelques beaux buts aujourd’hui. C’était un point positif.

« Nous nous sommes bien débrouillés en termes de forme physique, mais Leeds est une bouilloire différente avec la façon dont ils jouent. Chaque équipe de la ligue pose un défi différent, donc aujourd’hui était une question d’intensité et de rentrer à la maison ce soir avec quatre buts. Cela nous donne confiance. »

🌟#MUFC @B_Fernandes8 – Manchester United (@ManUtd) 7 août 2021

Sancho n’a pas figuré dans le concours n’ayant pas encore présenté à l’entraînement. Le Manchester Evening News a récemment annoncé qu’il devait rentrer de vacances vendredi, bien que la nouvelle date semble maintenant être lundi.

Varane, quant à lui, ne peut pas encore être officiellement qualifié de joueur de Man Utd, le Français n’ayant pas encore subi d’examen médical.

Expliquant le statut de la paire, Solskjaer a ajouté: “Le médical avec Raphael [still] doit être fait. Il s’isole en ce moment.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

« Il a dû attendre les visas, donc malheureusement cela a pris quelques jours de plus que prévu mais nous allons suivre les protocoles et les règles, donc cela a pris quelques jours de plus que ce que nous espérions.

“Jadon est là pour lundi et j’espère qu’il sera alors dans un pseudo décent et pourra être impliqué [against Leeds]. “

Mises à jour sur Lingard, Henderson et Martial

Il a été récemment révélé que Jesse Lingard et Dean Henderson avaient été testés positifs pour Covid-19.

“Jesse, il se sent bien, et j’espère que ça va rester comme ça”, a déclaré le Norvégien. «Mais lorsque vous obtenez le test positif, vous devez vous isoler même si vous vous sentez bien.

« Dean, il était positif au début, puis il est négatif dans ses tests [now] mais il ne se sent pas aussi énergique ou vif qu’il l’a fait. Il est donc toujours fatigué et ressent les séquelles donc on ne sait jamais.

“Vous avez vu tellement d’effets de ce virus qu’il a encore quelques jours pour se reposer et ensuite nous le surveillerons.”

Anthony Martial est revenu à l’action après une mise à pied de cinq mois pour cause de blessure. Solskjaer a recherché les points positifs dans l’affichage du retour du Français tout en admettant qu’il reste à une certaine distance de la pleine forme.

“Anthony a eu un mauvais sort avec des blessures, bien sûr, c’était ses 45 premières minutes. Il s’est bien entraîné avec nous, mais en tant que joueurs absents depuis un certain temps, ils ont besoin de plus d’acuité, ont besoin de plus de travail.

« Il a essayé de faire ce qu’il fallait ; ça ne sortait pas tout le temps. Mais c’est mieux que ce que vous craignez parfois quand il est blessé depuis cinq mois depuis mars.

LIRE LA SUITE: Les pourparlers de Lionel Messi signifient que l’avenir de Paul Pogba à Manchester United prend une autre tournure