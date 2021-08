Solskjaer gardera confiance en la star de Man Utd malgré les liens de Leeds et de la Serie A

L’ailier Daniel James devrait rester avec Manchester United après avoir été lié à un départ estival du club.

Le joueur de 23 ans a déménagé à Old Trafford en juin 2019, signant un contrat de cinq ans avec l’option d’une année supplémentaire. Les Red Devils ont payé à Swansea City 15 millions de livres sterling et on attendait beaucoup de l’international gallois. James a beaucoup travaillé au cours de sa première saison au Theatre of Dreams.

Il a fait 26 départs parmi 33 apparitions en Premier League et a joué 46 fois dans toutes les compétitions. Mais la saison dernière, Ole Gunnar Solskjaer ne lui a offert que 11 départs de haut niveau alors qu’il jouait neuf fois en Europe.

L’arrivée de Jadon Sancho signifie que l’as né à Kingston-Upon-Hull est susceptible d’être poussé plus bas dans l’ordre hiérarchique de United. Et il a été lié à un éloignement du club pendant la saison morte.

Leeds United a été fortement lié avec le joueur. Mais Le club italien Atalanta a également été mentionné comme prétendant potentiel plus tôt cette semaine.

Cependant, . rapporte que le Gallois ne va nulle part. Il ferait partie des plans de Solskjaer pour 2021-2022 malgré l’arrivée de Sancho.

Il est probable que James restera un acteur périphérique mais avec un rôle important dans les compétitions de coupe et en Europe. Il a également été lié à Leicester City ces derniers temps, mais rien ne s’est matérialisé sur ce front.

James sera la doublure de Sancho

Le tacticien norvégien a offert à James un départ lors du premier match de United en Premier League. Il a joué 75 minutes avant de céder la place à Sancho.

Il est probable que les rôles s’inverseront au fur et à mesure de l’avancement de la campagne. C’était un début encourageant pour les géants du nord-ouest, avec une raclée 5-1 des Blancs à domicile.

L’avenir de James semble assuré pour le moment et United a également attaché un autre jeune. Milieu de terrain James Garner a gravi les échelons des jeunes du club et a fait sept apparitions chez les seniors.

Il a passé du temps en prêt avec Watford et, dans la seconde moitié de la saison dernière, Nottingham Forest. Il y a quelques semaines, il a été rapporté qu’il réfléchissait à son avenir après que sa route vers la première équipe semblait bloquée.

Mais Sky Sports a annoncé que le joueur de 20 ans avait signé un nouvel accord le gardant au club jusqu’en 2024. Cependant, il retournera sur le terrain de City et jouera en prêt pour Forest cette saison.

